John Lennon & Yoko Ono – “Imagine” solo l’8 | 9 e 10 ottobre al cinema

(Di martedì 2 ottobre 2018) Immaginate un film surreale che unisce momenti di fiction a scene reali riprese da un giorno qualunque nella mistica, visionaria, psichedelica vita diOno. Mischiatele alle meravigliose e immortali musiche dello storico album Imagine di. In occasione delle celebrazioni mondiali del compleanno di, nato il 91940, per la prima volta sul grande schermo sarà possibile godere di Imagine, l’irresistibile film, restaurato ed interamente rimasterizzato agli Abbey Road Studios in Dolby Atmos. L’appuntamento,l’8, 9 e 10nelle sale italiane (elenco su www.nexodigital.it), sarà così l’occasione unica per tutti i fan die dei Beatles per riscoprire Imagine come non si era mai visto o ascoltato prima, in un collagetografico di colori, suoni, sogni e realtà. Il film è stato prodotto e diretto dache, con ...