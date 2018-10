Italia sotto lo schiaffo dello spread | la data del disastro | perché il 26 ottobre può

Italia ancora sotto pressione - lo spread sfonda quota 300 punti : MILANO - Ore 9.10. C'è ancora tensione sui titoli di Stato Italiani all'indomani della decisione del ministro dell'Economia Giovanni Tria di disertare la riunione dell'Ecofin di oggi per tornare a Palazzo Chigi a definire le ultime limature alla nota di aggiornamento al Def, mentre sullo sfondo cresce la tensione ...

Italia ancora sotto pressione - lo spread oltre quota 290 : MILANO - Ore 8.40. C'è ancora tensione sui titoli di Stato Italiani all'indomani della decisione del ministro dell'Economia Giovanni Tria di disertare la riunione dell'Ecofin di oggi per tornare a Roma a definire le ultime limature alla nota di aggiornamento al Def, mentre sullo sfondo cresce la tensione sull'asse ...

Italia - disoccupazione sotto 10% - aumentano occupati e inattivi : Un segnale coerente con la dinamica della fiducia dei consumatori, che mostra una dinamica positiva, nonostante l'economia stia vivendo una fase di rallentamento del ciclo di crescita, soprattutto ...

Borse e Bond sotto pressione - Ue boccerà legge di bilancio Italia : ...4% per i prossimi tre anni, contro l'1,6% che era stato indicato dal ministro dell'Economia Giovanni Tria. Finché i dubbi sulla legge di bilancio e sulla sostenibilità dell' ingente debito pubblico ,...

Rugby Italiano sotto shock – Marijuana e hashish nella casa di un noto rugbista : Sami Panico nei guai: il rugbista italiano arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti“ Non lo si vede in campo ormai da tempo, da quasi un anno, quando fece parlare di sè per una rissa in campo. Adesso, Sami Panico, finisce sotto i riflettori per guai seri con la legge. Il rugbista delle Zebre e della Nazionale è stato infatti arrestato per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze ...

Franco : euro si indebolisce per timori su Italia - corso sotto 1 - 13

Iuventa - nelle sale Italiane il film sulla nave sotto sequestro : “Raccontiamo la nascita del reato di solidarietà” : Esce anche nelle sale italiane Iuventa, il docu-film del regista Michele Cinque che racconta l’anno e mezzo di attività dell’imbarcazione ong al centro di una bufera giudiziaria e mediatica e da più di un anno sotto sequestro in Italia. In sala con Zalab di Andrea Segre e Wanted, il documentario è già stato distribuito in 120 sale in Germania. “Ho deciso di fare questo film perché il gesto dei ragazzi della Jugend Rettet mi è ...

Cozze dalla Grecia : nuova allerta Escherichia Coli in Italia - rischi da non sottovalutare : Ancora pericolo Escherichia Coli per le Cozze. Stavolta l'allarme riguarda quelle "vive" provenienti dalla Grecia e la cui distribuzione avrebbe già interessato tutta Italia. L'allarme arriva dal Rasff, il sistema di allerta europeo rapido per la sicurezza alimentare. Si tratta di una nuova segnalazione e che non ha a che vedere con quella che, nei giorni scorsi, aveva già interessato i molluschi distribuiti nel Bel Paese. Si sa poco riguardo ai ...

Eurostat : in Italia il 12 - 2% dei lavoratori vive sotto la soglia della povertà : Una statistica elaborata da Eurostat (database dell'Unione Europea) evidenzia che in Italia il 12,2% degli occupati può essere considerato un 'working poor', un lavoratore povero. Questo perché vengono percepiti degli stipendi troppo bassi o vengono stipulati contratti che prevedono troppe poche ore per permettere uno stile di vita al di sopra della povertà.Continua a leggere

Petrolio a Tempa Rossa sotto scacco : viaggio nel Texas d’Italia : Che cosa muove nella società lucana il colossale investimento della Total per estrarre centinaia di milioni di barili di Petrolio dal sottosuolo di Corleto Perticara, in provincia di Potenza. I movimenti di opposizione. Il ricatto occupazionale e l’eterno sud pieno di contraddizioni...

“Italiani disoccupati a rischio espulsione da Germania”/ Sottosegretario Merlo : “Se vero - è grave” : “Italiani disoccupati a rischio espulsione da Germania”. La segnalazione di diversi immigrati. Sottosegretario Merlo: “Se vero, è grave”. Le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 21:38:00 GMT)

In Italia 4 trentenni laureati su 10 sono senza lavoro o sottoccupati - : L'Osservatorio statistico dei consulenti del lavoro rileva che solo il 60% dei giovani laureati riesce a lavorare mettendo a frutto il proprio titolo di studio. Per chi ce l'ha però, più possibilità ...

"Sarte sfruttate" - moda Italiana sotto accusa : ... in un'inchiesta intitolata 'Inside Italy's Shadow Economy' , Dentro le ombre dell'economia italiana, e che porta la firma di Elizabeth Paton e Milena Lazazzera. La Puglia come il Bangladesh o la ...