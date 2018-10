Mondiali volley femminili 2018 - Mazzanti soddisfatto della sua Italia : “punti importanti che serviranno nella 2ª fase” : Mondiali volley femminili 2018, Mazzanti e la sua Italia a punteggio pieno dopo le prime tre partite della competizione in terra cinese Nel Campionato del Mondo femminile 2018 le azzurre di Davide Mazzanti hanno centrato il terzo successo consecutivo, battendo 3-0 (25-11, 25-18, 25-20) Cuba. Troppo netto il divario tra l’Italia e le caraibiche, per tutti e tre i set infatti la nazionale tricolore ha dominato la partita. Ben diversa si ...

Italia nel mirino : Piazza Affari in rosso - spread vola a 300 : Milano, 2 ott., askanews, - Italia nel mirino dei mercati sulle tensioni per la manovra mentre cresce la tensione sull'asse Roma-Bruxelles. Piazza Affari maglia nera in Europa, con l'indice Ftse Mib ...

Ciclismo - ranking Uci 2018 (1° ottobre) : Alejandro Valverde sale in vetta al ranking - Italia terza nella classifica per nazioni : La prova in linea dei Mondiali di Ciclismo riscrive parzialmente il ranking UCI: nella classifica individuale l’iberico Alejandro Valverde è in prima posizione, con quasi 600 punti di margine sul transalpino Julian Alaphilippe, mentre il britannico Simon Yates è in terza posizione. Elia Viviani scivola fuori dal podio ed è in quarta posizione, appena davanti allo slovacco Peter Sagan, quinto. Molto staccati gli altri componenti della top ...

Luca Motta entra in Epson Italian come Value Channel Sales Manager : Luca Motta entra in Epson Italia nel ruolo di Value Channel Sales Manager, dopo aver ricoperto diversi incarichi in HP. Luca Motta, vanta una lunga esperienza consolidata nel mondo dell'Information ...

Ciclismo - mercato 2019 : i giovani Under23 Italiani che passeranno professionisti nella prossima stagione : nella prossima stagione di Ciclismo ci saranno tanti giovani talenti azzurri che passeranno professionisti. Come ogni anno le migliori squadre WorldTour e Professional si sono date battaglia nel ciclomercato per accaparrarsi i migliori corridori del panorama Under23 e puntare su di loro per il futuro. Andiamo quindi a scoprire tutti i trasferimenti già ufficializzati. Tra i più attesi ci sarà sicuramente Matteo Moschetti, uno dei velocisti più ...

Scienziato Italiano al Cern nella bufera : “La fisica la fanno i maschi” : E’ bufera per uno Scienziato italiano che venerdì al Cern di Ginevra ha pronunciato frasi “altamente offensive” sul ruolo delle donne nella fisica. Secondo la Bbc, ad un workshop organizzato dal Cern, il professor Alessandro Strumia dell’Universita di Pisa ha mostrato una slide su cui vi era scritto che la “fisica è stata inventata e costruita dagli uomini, non si fa su invito”. Strumia ha aggiunto che gli ...

Nobel per la Medicina 2018 - Biffoni (ISS) : se l’Italia vuole vincerlo “deve investire di più nella ricerca” : Se l’Italia vuole aggiudicarsi il Nobel per la Medicina “deve investire di più nella ricerca. Oggi abbiamo delle carenze nella sistematicità, nell’organizzazione e nei finanziamenti, più bassi rispetto agli altri Paesi“: lo ha dichiarato all’AdnKronos Salute Mauro Biffoni, direttore del Dipartimento di oncologia e Medicina molecolare dell’Istituto Superiore di Sanità, in riferimento all’assegnazione del ...

MoBot : è Italiano il robot per la consegna della spesa nelle zone chiuse al traffico : Tante volte si è parlato delle nuove tecnologie e in particolare del modo in cui queste possono semplificare la vita delle persone, dando vita a servizi in grado di rendere più semplici azioni della vita di tutti i giorni. L’ennesima dimostrazione di quanto appena detto è stata presentata nei giorni scorsi, ma per conoscerla non è necessario andare dall’altra parte del mondo, ma semplicemente restare in Italia, precisamente in ...

Affitti - quali sono i prezzi medi nelle città Italiane : Quanto costa prendere una casa in affitto? I prezzi variano in base alle diverse regioni: ecco gli ultimi dati aggiornati

MoBot è il robot Italiano che consegna la spesa nelle aree chiuse al traffico : Se abitate in un centro storico chiuso al traffico conoscerete bene i vantaggi di avere attorno strade silenziose e poco inquinate, ma anche il problema di portare a casa la spesa. Nel Comune di Peccioli, in Toscana, è in corso la sperimentazione di un robot tutto italiano che risolve questa scocciatura. Si chiama MoBot, è progettato dall’azienda Mediate, spin-off dell’Istituto di biorobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di ...

Incendi - Coldiretti : con Monte Serra salgono a 13600 gli ettari di bosco andati a fuoco in Italia nel 2018 : Con le fiamme sul Monte Serra salgono a circa 13600 gli ettari di bosco andati a fuoco in Italia nel corso del 2018 a causa dello scoppio di 136 Incendi lungo la Penisola. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti, sulla base dei dati Effis, in riferimento ai nuovi Incendi sul versante lucchese del Monte Serra dove in una sola settimana è andato distrutto quasi il 10% del territorio boschivo Italiano colpito durante l’anno. I nuovi ...

Spider-Man ancora in testa nella classifica software Italiana : Anche questa settimana la classifica software italiana non ha riservato molte sorprese, poiché vede ancora in testa l'apprezzatissima esclusiva PS4, Spider-Man di Insomniac Games, che è già diventata l'esclusiva per la console di Sony venduta più velocemente fino ad oggi.Il podio è chiuso da Shadow of the Tomb Raider e NBA 2K19 e, anche in questo caso, la situazione non è cambiata rispetto alla scorsa settimana.Qui sotto potete leggere nel ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali ripartirà più forte di prima. Giro d’Italia 2019 e Olimpiadi di Tokyo 2020 nel mirino : Per carattere non lo ammetterà mai. Ma Vincenzo Nibali sta soffrendo come un’anima in pena. Doveva essere il suo anno, il suo Mondiale. Ha vinto tutto il 33enne messinese: Giro d’Italia (2 volte), Tour de France e Vuelta di Spagna, oltre a Classiche Monumento come Milano-Sanremo e Giro di Lombardia (2). Una carriera già leggendaria, unico corridore nel Nuovo Millennio capace di trionfare sia nelle grandi corse a tappe sia nelle corse ...

Italia : Tria crescita all'1 - 6% nel 2019 e calo di un punto del debito : In termini di crescita del Pil *Italiano, il governo punta a un obiettivo dell' 1,6% nel 2019* e dell' 1,7% nel 2020 . Lo ha confermato il ministro dell'Economia Giovanni Tria in un'intervista a Il Sole 24 Ore sottolineando che la crescita è il cuore della strategia di governo e farà leva su un aumento degli investimenti pubblici di due decimali di ...