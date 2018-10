Italia | Conte | confermiamo linea manovra | riforme già dal 2019

Borghi (Lega) : “Italia starebbe meglio con una propria moneta”. Conte : “Euro irrinunciabile” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ribadito che l'Euro non è in discussione. Ha così replicato alle parole del presidente della Commissione Bilancio, il leghista Claudio Borghi, che questa mattina ha dichiarato: "Sono straconvinto che l’Italia con una propria moneta risolverebbe gran parte dei suoi problemi".Continua a leggere

MANOVRA - Italia "BOCCIATA" A EUROGRUPPO/ Tria rientra a Roma : incontro Mattarella-Conte - premier tiene su 2 - 4% : MANOVRA, ITALIA "bocciata" a EUROGRUPPO: Tria rientra a Roma in anticipo. Al Quirinale vertice Mattarella-Conte, ma il premier tiene sul deficit al 2,4% e appoggia Salvini e Di Maio.(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 08:42:00 GMT)

Tria rassicura l'Ue ma a Juncker non basta : "Rigidi con l'Italia o sarà la fine dell'euro" | Conte da Mattarella : "Incontro proficuo" : Il ministro dell'Economia ha invitato i partner europei a stare "tranquilli" e ha rassicurato sul fatto che "il debito-Pil scenderà nel 2019". Poi il rientro a Roma anticipato a Roma senza partecipare all'Ecofin. Tensione sui titoli italiani: spread più alto, la Borsa fallisce il recupero.

La Germania spara sul governo Conte : "L'Italia è un paese sul baratro" : "L'Italia è un paese sul baratro". L'attacco arriva dal cuore economico e finanziario dell'Europa: la Germania. A pochi giorni dal via libera del Consiglio dei ministro al Def, che ha fissato l'asticella del rapporto deficit/pil al 2,4%, Handelsblatt ha lanciato un durissimo attacco al governo gialloverde paventando l'implosione del sistema Italia. In un articolo, in cui traccia uno scenario molto preoccupante, il giornale economico tedesco ...