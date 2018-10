Italia ancora sotto pressione | lo spread oltre quota 290

Spider-Man ancora in testa nella classifica software Italiana : Anche questa settimana la classifica software italiana non ha riservato molte sorprese, poiché vede ancora in testa l'apprezzatissima esclusiva PS4, Spider-Man di Insomniac Games, che è già diventata l'esclusiva per la console di Sony venduta più velocemente fino ad oggi.Il podio è chiuso da Shadow of the Tomb Raider e NBA 2K19 e, anche in questo caso, la situazione non è cambiata rispetto alla scorsa settimana.Qui sotto potete leggere nel ...

Triathlon - Campionati Italiani Sprint Lignano 2018 : 707 ancora in trionfo nella staffetta mista : ancora 707 ai Campionati Italiani di Triathlon Sprint: a Lignano la prova della staffetta mista sorride alla società campione uscente che, seppur con una formazione diversa rispetto allo scorso anno, conferma il titolo. Justine Guerard (Francia), Luca Facchinetti, Giorgia Priarone e Gianluca Pozzatti chiudono in 1:16’41” e precedono di 50″ Minerva Roma (Alessandra Tamburri, Valerio Cattabriga, Costanza Arpinelli e Alessandro De ...

Mondiale volley - l'Italia vince ancora : le azzurre battono il Canada 3-0 : Altro giro, altra vittoria. l'Italia femminile batte 3-0 il Canada nel Mondiale di volley in Giappone e bissa il successo ottenuto sabato contro la Bulgaria , sempre per 3-0,. Ottimi parziali poi: 25-...

Mondiali volley 2018 – L’Italia saluta la competizione - ma gli ascolti sono ancora da record : Nonostante l’eliminazione sono stati ancora una volta moltissimi gli spettatori in tv con un totale di 2milioni 376mila ed uno share del 10.5% La Nazionale Italiana è stata estromessa ieri sera dalla corsa alle semifinali dei Campionati del Mondo. Non è bastato infatti il 3-2 contro la Polonia che, vincendo il primo set, aveva di fatto eliminato la formazione tricolore. Il PalaAlpitour, vestito a festa con 12mila spettatori ha spinto ...

Terremoto - trema ancora il Sud Italia : scossa in provincia di Messina [MAPPE e DATI] : 1/5 ...

Italia : il peggio deve ancora venire? Previsioni su azioni e BTP : Se da una parte pare positiva per l'economia la spinta agli investimenti pubblici, dall'altra c'è meno enfasi su altre politiche a favore della crescita, come la riduzione del carico fiscale. A detta ...

Il “futuro” è ancora Muse : tra in Italiane - il nuovo video - l’album in arrivo : Se siete fan dei Muse e se avete sognato con “Ritorno al futuro” è sì, avete tanta, ma tanta nostalgia dei bei tempi andati, ecco un consiglio: correte a premere play sul nuovo singolo dei Muse che anticipa l’album “Simulation Theory”, in uscita il 9 novembre, ed è un omaggio in grande stile a Robert Zemeckis e al suo mitico film del 1985, interpretato da Michael J. Fox e Christopher Lloyd e considerato un’icona del cinema ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia - tira fuori la rabbia! Reagisci al destino e al biscotto. Si può ancora fare : Italia contro tutto e tutti, con le spalle al muro, barcollante e appesa a un filo ma ancora in vita, pronta per prendere il colpo del ko ma allo stesso tempo con la convinzione che può realizzare l’impresa da antologia. Si può ancora fare, non tutto è perduto, la semifinale ai Mondiali 2018 di Volley maschile è davvero lontanissima, al momento sembra un miraggio ma siamo ancora padroni del nostro destino: bisogna battere la Polonia per ...

Italia - è già spareggio Vincere con la Polonia per sognare ancora : Mazzone si salvò anche un anno fa, nell'uscita ai quarti europei con il Belgio, l'altro centrale Anzani fu bronzo in World league con Berruto, bronzo agli Europei e argento in coppa del mondo, con ...

Carlotta Maggiorana resta miss Italia nonostante le foto hot - ma l'emancipazione è ancora lontana : Discorso analogo per la lettera E dello stesso articolo del regolamento che recita: 'Non aver mai partecipato, neppure come figuranti o comparse, a film, spettacoli o rappresentazioni in genere di ...

Rapporto Auditel-Censis : la TV spopola in Italia e aggrega ancora le famiglie. Ecco quanti hanno visto Netflix : TV Altro che elettrodomestico in disuso. In Italia la tv spopola ancora, aggrega come un tempo (seppur con modalità diverse) ed è presente nella quasi totalità delle famiglie. Al contempo, però, internet sta offrendo nuove opportunità di fruizione dei contenuti, soprattutto attraverso gli smartphone e con l’avvento della Smart Tv. E’ quanto emerge dal 1° Rapporto Auditel – Censis su Convivenze, relazioni e stili di vita delle ...

Mondiali di Volley - l’Italia perde con la Serbia ma può ancora qualificarsi : Netta sconfitta per l'Italia di Blengini nella prima gara della Final Six, a Torino la Serbia ha vinto per 3 set a 0. L'Italia ha ancora la possibilità di qualificarsi per le semifinali, ma vincere contro la Polonia (il match si giocherà venerdì 28 settembre), potrebbe non bastare a Zaytsev e compaagni.Continua a leggere

“Ribaltone inaspettato!”. Meteo - ancora sorprese per gli Italiani : occhio al weekend : Le previsioni Meteo non fanno altro che contribuire al boom influenzale di questi ultimi giorni. Gli sbalzi termici stanno costringendo gli italiani a restare a letto causa virus. E adesso com’è la situazione per quanto concerne le temperature sulla Penisola? Sole e ancora una coda di fresco, domani sull’Italia, con temperature ovunque al di sotto delle medie stagionali per le correnti, anche se indebolite, provenienti dai Balcani. ...