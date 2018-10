Italia | a settembre arrivi migranti ai minimi da 4 anni

Mercato auto Italia - un settembre nero. Perso oltre il 25% delle vendite : Se per il Mercato di agosto, l’”effetto WLTP” si era fatto sentire in positivo, con un incredibile aumento delle vendite e il sorpasso storico di Renault Clio su Fiat Panda – ora però tornata in testa con 9.798 immatricolazioni – a margine del mese di settembre la situazione è capovolta e gli effetti sono solo in negativo, con una chiusura del -25,4% delle immatricolazioni. Un calo che porta la contrazione nei primi nove mesi ...

Mercato auto fa una brusca frenata a settembre - -25 - 37% le vendite in Italia : TORINO - Le immatricolazioni in Italia a settembre sono state 124.976, in calo del 25,37% rispetto allo stesso mese del 2017. I dati sono del ministero dei Trasporti. Nei primi nove mesi sono state...

Auto - calano le vendite a settembre in Italia : Nel mese di settembre, sono state immatricolate in Italia quasi 125 mila vetture. Si tratta di un calo del 25,37% rispetto allo stesso mese del 2017. Il dato di settembre arriva dopo la discreta ...

Crolla il mercato Italiano dell'auto : -25% di immatricolazioni a settembre : Crolla il mercato italiano dell'auto. A settembre le immatricolazioni sono diminuite di oltre un quarto rispetto allo stesso periodo del 2017, con un calo complessivo del 25,37%. In particolare sono state immatricolate dalla motorizzazione italiana 124.976 Autovetture. Una frenata notevole, se si pensa alle 167.469 immatricolazioni registrate durante lo scorso settembre.A farne le spese è soprattutto il gruppo Fca, le cui immatricolazioni ...

Auto - settembre in profondo rosso : Fca (-40 - 3%) trascina al ribasso (-25 - 3%) le vendite in Italia : Il mercato Auto in Italia ha perso a settembre un quarto delle immatricolazioni rispetto a un anno fa. Le vendite sono calate del 25,3%, un risultato che segue un mese di agosto in forte crescitama che contribuisce, nel complesso, a portare le immatricolazioni dall’inizio dell’anno a -2,7% rispetto al periodo gennaio-settembre del 2017. Pesa il -40,3% di Fiat Chrysler. Cresce solo Toyota...

Italia - in settembre manifattura in stallo - prima volta in 2 anni - Pmi : ... segnando il primo mese di stagnazione da due anni a questa parte secondo quanto emerge dall'indagine sui direttori d'acquisto, che suggerisce un generale rallentamento dell'economia nell'ultimo ...

