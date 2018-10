Io | da uomo dei mercati | dico | il governo ha ragione Stereotipi contro l' Italia I

Scoperta in Sudafrica un metropoli datata 200.000 anni - tra miniere d'oro : corrisponde al mito dei Sumeri sull'origine dell'uomo - : La patina pesante sulle pareti di roccia " scrive Eden, citando il lavoro degli archeologi " suggeriva che le strutture dovessero essere molto vecchie, ma la scienza della datazione tramite la ...

Milano - il presidio dei “senza tessera” in piazza Duomo. Da don Biancalani ai gay aggrediti : “Basta intolleranza” : Le associazioni e la società civile, don Massimo Biancalani e lo studente gay vittima di omofobia, lo studente Raffaele Ariano, chi lavora assieme ai migranti e Diana Pavlocic, rappresentante della comunità rom e blogger de Ilfattoquotidiano.it. L’altra sinistra, quella fuori dal Pd, senza tessere di partito ha portato 25mila persone – secondo gli organizzatori – in piazza Duomo a Milano. Accanto a loro i messaggi ...

Leptospirosi - uomo rischia la morte per la 'febbre dei sette giorni' ad Ancona : Un uomo di 50 anni di Ancona, negli scorsi giorni è stato ricoverato all'ospedale di Torrette perché infetto da Leptospirosi. La malattia è conosciuta anche con il nome di febbre dei sette giorni o febbre dei porcai, ma se questa non è curata può arrivare ad un livello di gravita' più avanzato ed in questo caso prende il nome di sindrome di Weil. 50enne rischia la morte Una decina di giorni fa, un uomo è finito all'ospedale in to al contagio da ...

Scoperto primo caso di malattia dei topi su uomo. Cosa si rischia con Epatite E : Un uomo di Hong Kong ha sviluppato il primo caso umano al mondo della versione del virus dell’Epatite E tipica dei topi, secondo quanto emerso da una ricerca di una delle principali università della città. Di norma, l’Epatite E è una malattia epatica causata dall’HEV, piccolo RNA virus non capsulato che – similmente all’agente eziologico dell’Epatite A – si trasmette per via oro-fecale, quindi attraverso il ...

Epatite dei topi - il primo caso al mondo su un uomo : «Contaminato dal cibo» : Un uomo ha contratto il virus dell'Epatite dei topi , è il primo caso al mondo . Si tratta di un Epatite di tipo E ed è emerso dai test eseguito dopo un trapianto di fegato. I risultati hanno mostrato che l'Epatite contratta dal 56enne era 'molto divergente' dal ceppo che ...

Genova - uomo in bilico sul baratro di ponte Morandi. Il salvataggio dei vigili del Fuoco : “Non farlo” : Un uomo in bilico su quel che resta di ponte Morandi, ecco quello che si vede nelle immagini pubblicate su Facebook che mostrano una persona arrivata sull’orlo del baratro del troncone di ponente, l’intervento dei vigili del Fuoco ha permesso il salvataggio dell’uomo L'articolo Genova, uomo in bilico sul baratro di ponte Morandi. Il salvataggio dei vigili del Fuoco: “Non farlo” proviene da Il Fatto Quotidiano.

L’uomo del Giorno : Paolo Rossi - l’indimenticabile eroe dei Mondiali 82' : 1/6 ...

Uruguay - Tabarez è l'uomo dei record : rinnova fino al 2022 : Grazie alla partecipazione a quattro Mondiali vanta anche questo primato: aver diretto la stessa nazionale a quattro coppe del mondo. Dunque, dopo l'annuncio del prolungamento di contratto, Tabarez ...

Posidonia marina a Ischia - già distrutto dall'uomo il 27% dei trapianti di specie : Non tutto è andato come previsto nel mare di Ischia, per la maxi operazione di ricrescita delle praterie di Posidonia Oceanica. Dalle 50.000 talee della preziosa e delicata alga così necessaria all'...

Estorsione a imprenditore edili in cella quarto uomo dei De Rosa : I carabinieri della stazione di Qualiano hanno dato esecuzione a un'ordinanza custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Napoli nei confronti di un 32enne del posto ritenuto affiliato al clan ...

Un allenatore al giorno – Claudio Ranieri - l’uomo dei derby : 1/9 LaPresse/PA ...

Covic - l'uomo che vuole l'autonomia dei croati di Bosnia : Piuttosto, sembra quella di chi ha bisogno di mantenere un livello di tensione costante , che tenga a conveniente distanza non solo l'alternanza politica, ma anche la potenziale integrazione UE, che ...

L’uomo del Giorno - Mario Jardel : uno dei più grandi goleador d’Europa - poi il declino : Mário Jardel nato Fortaleza il 18 settembre 1973, è un ex calciatore brasiliano, di ruolo attaccante. Punta dallo spiccato senso del gol, è stato uno degli attaccanti più prolifici di fine anni novanta e primi anni 2000. Ha vinto la Scarpa d’oro nel 1999 e nel 2002, oltre alla classifica marcatori della Primeira Liga per ben cinque volte.[2] È l’unico calciatore della storia ad essersi laureato capocannoniere sia in Copa ...

Tende - saccapeli e pipì : viaggio nel bivacco dei clochard in Duomo : ... le vie con portici che circondano il Duomo simbolo di Milano, dove i negozi sfavillanti delle griffe più prestigiose richiamano migliaia e migliaia di turisti da tutto il mondo. E loro sono lì, ...