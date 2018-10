Investito sulla sedia a rotelle | tre volte al pronto soccorso

Lecce : si accovaccia sulla strada statale per un bisogno - Investito e ucciso da un’auto : Incidente mortale sulla strada statale 16 Lecce-Maglie, in prossimità dello svincolo per Lizzanello. Un uomo di cinquanta anni è morto investito da un’auto mentre era accovacciato in un tratto buio della strada. L'automobilista si è fermato per i primi soccorsi, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare.Continua a leggere