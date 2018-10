Inter - Vrsaljko convocato per il Psv : ANSA, - MILANO, 2 OTT - C'è anche Sime Vrsaljko tra i 20 convocati dell'Inter per la gara di domani in Champions League contro il Psv Eindhoven. Il terzino croato, out dallo scorso 11 settembre per un'...

Inter - Spalletti ne chiama 22 : out Vrsaljko : ROMA - L' Inter si appresta a vivere la gara del Giuseppe Meazza di Milano col Cagliari di Rolando Maran , in programma domani sera, sabato 29 settembre, alle 20.30 e valida per la settima giornata di ...

Inter : recupero più vicino per Vrsaljko - ecco quando rientra : Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, procede il recupero del difensore dell'Inter Sime Vrsaljko , fermato nelle ultime settimane da un problema al ginocchio. Il calciatore croato salterà il match di domani con la Fiorentina, ma ...

Infortunio Vrsaljko - gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni del terzino dell’Inter : Infortunio Vrsaljko – Situazione delicata in casa Inter dopo la sconfitta nella gara di campionato contro il Parma. Nelle ultime ore novità importanti sull’Infortunio del terzino Vrsaljko, il nerazzurro soffre di una gonalgia sinistra quale conseguenza di un trauma distorsivo procurato durante la partita di Nations League Spagna-Croazia. Secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe trattarsi di un’infiammazione osteo-cartilaginea ...

Inter - infiammazione a ginocchio Vrsaljko : ANSA, - MILANO, 16 SET - Il terzino dell'Inter Sime Vrsaljko, out nella sfida con il Parma, soffre di una infiammazione osteo-cartilaginea al ginocchio sinistro. È questa la diagnosi resa nota dalla ...

Serie A Inter - i convocati per il Parma. Ok Icardi e Vrsaljko : MILANO - Il tecnico dell' Inter , Luciano Spalletti , ha chiamato 22 giocatori in vista del prossimo impegno di campionato, contro il Parma. Ok Icardi e Vrsaljko , out Lautaro Martinez. Questo l'...

Inter - ancora out Lautaro Martinez : le ultime su Vrsaljko : Lautaro Martinez non prenderà parte alla gara dell’Inter contro il Parma di domani, l’attaccante non verrà convocato da Spalletti L’Inter dovrà fare a meno di Lautaro Martinez nel match di domani contro il Parma. L’argentino è ancora alle prese con l’ematoma al soleo della gamba sinistra che lo ha costretto a saltare anche la gara con il Bologna e le amichevoli con la nazionale. “E’ in via di ...

Inter - allarme Vrsaljko : “Ho sentito fastidio al ginocchio” : allarme VRSLJKO- Suona l’allarme in casa narazzura. Vrsaljko, impegnato nel match di ieri sera della sua Croazia contro la Spagna, (6-0 il finale in favore degli spagnoli) ha riportato un piccolo problema al ginocchio. Un piccolo problema che potrebbe allarmare Spalletti in vista del prossimo match di campionato. Il terzino croato ha confermato: “Ho sentito […] L'articolo Inter, allarme Vrsaljko: “Ho sentito fastidio al ...

