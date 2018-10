Inter | rivoluzione maglia? Nel 2019 20 strisce nerazzurre in diagonale

Inter - Robert Faulkner racconta la rivoluzione digital del club nerazzurro : Il direttore della comunicazione del club ha spiegato com'è nata la rivoluzione digitale - di pari passo con quella sportiva - che ha coinvolto la società. L'articolo Inter, Robert Faulkner racconta la rivoluzione digital del club nerazzurro è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Pro e contro la blockchain nel mondo di Internet. Ernst & Young : una rivoluzione per le assicurazioni : beniamino pagliaro Quando uno dei padri di internet, Vint Cerf, ha twittato il 19 luglio un grafico con la parola blockchain, molti osservatori critici della 'catena di blocchi', il database ...

Inter - Samaden : 'Pochi giovani? Serve una rivoluzione alla base e un direttore delle giovanili in FIGC' : E' importante avere un progetto che abbracci non solo il mondo del calcio ma quello dello sport in generale, e che coinvolga anche la scuola. Il problema è a monte, non nel calcio di vertice, bisogna ...

Pd - una rivoluzione Interna per fare pace con i 5 stelle. Questa è l’unica soluzione : di Giancarlo Boero L’idea che i parlamentari superstiti del Pd possano aprire un dialogo serio e costruttivo con i 5 Stelle sembra non dispiacere a buona parte degli elettori di entrambi gli schieramenti. Situazione che, paragonata a una manciata di mesi fa, appare mutata. Non tanto per un ripensamento dei pentastellati (è risaputo che la maggioranza avrebbe preferito un’alleanza col Pd piuttosto che con la Lega), quanto per un lento ma sempre ...

Rivoluzione nel centrodestra? Salvini pensa al partito unico ma FI si smarca : Non ci Interessa : Teleborsa, - Fra meno di due giorni la Lega così come l'abbiamo conosciuta fino ad oggi, a parte l'eliminazione tempo fa del "bossiano Nord" dal logo, potrebbe smettere di esistere per fare spazio a ...

Rivoluzione in arrivo : gli allenatori potranno chiedere l'Intervento del Var : Ifab pronta a modificare il protocollo: i tecnici potranno chiedere l'intervento del video assistente una volta per tempo

Rivoluzione Dazn. Ora per vedere la Serie A è obbligatorio Internet. I dati e gli utenti della prima giornata : Dazn ha radicalmente rivoluzionato il modo di vedere il calcio in Italia. La piattaforma streaming di Perform, che da quest’anno trasmette in diretta esclusiva tre incontri per ogni giornata della Serie A, ha modificato le abitudini degli appassionati che ora per vedere tutto il campionato devono sottoscrivere due abbonamenti (Sky detiene infatti i diritti sugli altri 7 incontri del weekend) e soprattutto possono vedere le tre partite su ...

'Rivoluzione Giffoni - eventi tutto l'anno' : Intervista esclusiva a Gubitosi - patron del festival : Ma è anche un portfolio di 540 attività che si svolgono tutto l'anno in Italia e nel mondo. È un bene immateriale. Esportabile'. Infatti il ministro dei Beni culturali, Alberto Bonisoli, ha detto che ...

Rivoluzione Internet : anche in Italia il Modem diventa libero : Sono finiti i tempi in cui le compagnie telefoniche imponevano ai clienti i Modem e router da installare in casa prima di collegarsi alla linea Internet. Da oggi chiunque di noi può scegliere liberamente quale Modem utilizzare, e la compagnia che scegliamo per la connessione a Internet in casa nostra, non potrà più chiederci soldi aggiuntivi o rifiutarsi di connetterci. Merito di Agcom (l’autorità garante per la concorrenza e il mercato) che con ...

L’Internazionale situazionista. Bagliori di rivoluzione nell'ultima avanguardia del '900 : Eccoci a vivere l’epoca nostra, quella che – a sentire il poeta – non pare davvero attrezzata per l’allegria. Qui ostinatamente (e vanamente, si sa) a chiedere ragioni del nostro provare a fare, e dire dell’arte, sapere un poco della nostra stessa figura e ruolo nell’inseguire tracce e indicazioni,