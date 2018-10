Inter a Eindhoven | il bivio di Spalletti

PSV Eindhoven-Inter - le probabili formazioni | Champions League 2018-2019 : Mercoledì alle ore 21 riparte l’avventura dell’Inter in Champions League. I nerazzurri saranno ospiti degli olandesi del PSV Eindhoven al Philips Stadion, dopo il vittorioso esordio in casa con il Tottenham. La partita inaugurale degli avversari, al contrario, non è stata delle migliori visto il 4-0 subito al Camp Nou dal Barcellona. La vittoria è di vitale importanza per entrambe le squadre: il PSV per continuare a covare una minima ...

PSV Eindhoven-Inter - Champions League : programma - orario e tv : Dopo la emozionante vittoria all’ultimo secondo contro il Tottenham, l’Inter torna in campo per la seconda giornata del Gruppo B della Champions League 2018/19 e va a rendere visita agli olandesi del PSV Eindhoven. I ragazzi di mister Luciano Spalletti, quindi, saranno di scena alle ore 21.00 al Philips Stadion per un match che potrebbe diventare già fondamentale per il prosieguo del loro cammino nella massima competizione europea. ...