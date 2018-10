Iniziate le riprese de “Il ristorante degli chef” | il primo talent show culinario targato

Star Wars episodio IX - Iniziate le riprese : Ci siamo, la lunga corsa che ci porterà al completamento della terza trilogia di Star Wars è appena cominciato: il regista del nuovo film, Star Wars IX, J.J. Abrams ha twittato un’immagine dal set annunciando il primo ciak. Bittersweet Starting this next chapter without Carrie, but thanks to an extraordinary cast and crew, we are ready to go. Grateful for @rianjohnson and special thanks to George Lucas for creating this incredible world ...