Infortunio Gervinho e Dimarco | ecco l’esito degli accertamenti

(Di martedì 2 ottobre 2018)– Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta pomeridiana. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto i consueti lavori di riscaldamento seguiti da un’esercitazione tecnica. L’allenamento è proseguito con una partita su porzione ridotta del campo ed è stato concluso da un lavoro aerobico. Gli esami svolti nella giornata odierna hanno evidenziato per Federicoun distacco miotendineoadduttori eaddominali di destra, peruna lesione di 1° grado del retto femorale sinistro e per Francisco Sierralta una lesione di alto grado del retto femorale destro. Bruno Alves e Riccardo Gagliolo (affaticamento muscolare) sono rimasti precauzionalmente a riposo. Terapie e lavoro differenziato per Alberto Grassi e Roberto Inglese, lavoro personalizzato per Jacopo Dezi, Gianni Munari e Matteo ...