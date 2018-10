INDONESIA | TERREMOTO E TSUNAMI | 1234 MORTI Ultime notizie | popolo

Terremoto e tsunami in INDONESIA : si aggrava il bilancio delle vittime - tra disperazione e saccheggi [GALLERY] : 1/23 AFP/LaPresse ...

INDONESIA - assalto ai negozi : la polizia spara in aria. Soccorsi lenti - nuova scossa di terremoto : ... le province di Donggala, Sigi e Parigi Mountog, dove le coltivazioni, da cui dipende buona parte dell'economia locale, sono rimaste completamente distrutte. Mentre sono circa 300.000 le persone ...

Terremoto e tsunami in INDONESIA : oltre 1230 morti - situazione disperata : Il Terremoto che lo scorso 28 settembre 2018 ha colpito con violenza l'isola di Sulawesi, in Indonesia, e il conseguente tsunami, oltre ad aver devastato completamente i maggiori centri urbani della provincia, fra cui Palu e il villaggio di pescatori di Donggala e la vicina Mumuju, hanno provocato oltre 1230 morti. Secondo quanto riferito da diverse testate giornalistiche internazionali che riportano i dati dalle fonti locali, fra cui il ...

INDONESIA - nuovo terremoto di 6.3. Le vittime arrivano a 1.200 - trovati i corpi di 34 studenti di teologia : L'Indonesia continua a tremare. Una scossa di terremoto di magnotudo 6.3 è stata registrata alle 7:59 ora locale (l'1:59 in Italia) nelle acque al largo dell'isola di Sumba....

Terremoto e tsunami in INDONESIA : 4° giorno senza cibo e acqua - tanta rabbia e disperazione per la popolazione colpita : La popolazione nell’isola di Sulawesi, in Indonesia, colpita dal Terremoto e dallo tsunami venerdì scorso, sta affrontando il 4° giorno senza cibo e acqua potabile: dilagano rabbia e disperazione, mentre il bilancio ufficiale delle vittime del disastro è salito a quota 1.234, secondo quanto reso noto dal portavoce dell’agenzia nazionale per le calamità Sutopo Purwo Nugroho. E si prevede che aumenterà ancora nei prossimi giorni. Sono ...

Terremoto e tsunami INDONESIA - tra le vittime 34 studenti. Scontri tra polizia e residenti : Ecatombe sull'isola di Sulawesi. I morti sono oltre 1.200, molti di loro saranno sepolti in una gigantesca fossa comune. Ed ora è corsa contro il tempo per mettere in salvo i superstiti della catastrofe, ma la terra continua a tremare: un sisma di magnitudo 6.3 è stato registrato alle 7.59 ora locale.Continua a leggere

Terremoto in INDONESIA - l’isola di Sulawesi prima e dopo lo tsunami vista dal satellite : Le impressionanti immagini satellitari mostrano Sulawesi prima e dopo la devastazione dello tsunami che ha messo in ginocchio l’isola Indonesiana. Al momento le vittime del Terremoto e dell’onda anomala sono più di 1200 L'articolo Terremoto in Indonesia, l’isola di Sulawesi prima e dopo lo tsunami vista dal satellite proviene da Il Fatto Quotidiano.

INDONESIA - tsunami e terremoto : 1234 morti - terra trema ancora/ Ultime notizie - allarme : “200mila senza aiuti” : Indonesia, terremoto e tsunami: oltre 1200 morti. Sotto le macerie sono stati trovati i corpi di 34 studenti di teologia, ma si teme per la sorte di altri 52 attualmente dispersi.(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 10:53:00 GMT)

Il numero delle persone morte per il terremoto e lo tsunami in INDONESIA è salito 1.234 : Il numero delle persone morte a causa del terremoto di magnitudo 7.4 che c’è stato il 28 settembre nell’isola di Sulawesi, in Indonesia, seguito da uno tsunami con onde alte fino a sei metri, è salito 1.234. Secondo le autorità, il numero The post Il numero delle persone morte per il terremoto e lo tsunami in Indonesia è salito 1.234 appeared first on Il Post.

INDONESIA - nuovo terremoto : magnitudo 6.3. A Sulawesi si scava ancora | : Il sisma è stato registrato alle 7:59 ora locale, l'1:59 in Italia, al largo di Sumba. Non si hanno segnalazioni di danni e non è stata emessa alcuna allerta tsunami. La scossa arriva a pochi giorni ...

INDONESIA - nuovo terremoto : scossa di magnitudo 6.3 - : Il sisma è stato registrato alle 7:59 ora locale, l'1:59 in Italia, nelle acque del Paese, al largo dell'isola di Sumba. Non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose e non è stata emessa alcuna ...

INDONESIA : terremoto in mare crea onde di 6 metri con centinaia di morti e feriti (VIDEO) : L'Indonesia è stata colpita da una tragedia provocata da un violento tsunami il quale ha portato devastazione e morti. La scossa di terremoto più forte fra quelle registrate è stata di magnitudo di 7,5 gradi della scala Richter. onde altissime a Sulawesi Nel dettaglio, la catastrofe si è verificata a Sulawesi, un'isola dell'Indonesia, nella quale continua a crescere il numero delle vittime. Lo tsunami che ha infierito contro la popolazione ha ...

INDONESIA - Paese in ginocchio : nuove scosse di terremoto - “i morti potrebbero essere 220mila” : nuove scosse di terremoto in Indonesia: due eventi magnitudo 6.3 e 6 si sono registrati (alle 01:59 e 02:16 ora italiana, dati INGV) a poca distanza dalla costa dell’isola di Sumba. Secondo le prime informazioni, le due scosse avrebbero provocato danni materiali, come la lesione di alcuni muri, mentre la gente in preda al panico è fuggita dalle case. Sumba si trova a circa 1.500 km da Sulawesi, la regione colpita dal sisma di venerdì ...

Terremoto INDONESIA - sale a 1.200 il numero delle vittime : fosse comuni per i cadaveri. Dichiarato stato d’emergenza : sale a 1.200 il numero delle vittime causate dal Terremoto di magnitudo 7.4 e dallo tsunami che venerdì hanno colpito l’isola di Sulawesi, in Indonesia. A riferirlo è Aksi Cepat Tanggap, una delle principali ong del Paese, mentre il conto del governo si ferma a 844 morti e oltre 59mila sfollati. Ma si tratta, in ogni caso, di cifre destinate a salire, dal momento che le zone più isolate non sono ancora state raggiunte dai soccorritori. I ...