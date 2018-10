Indonesia | nuovo terremoto | magnitudo 6 3 A Sulawesi si scava ancora

tg24.sky

: Indonesia, nuovo terremoto: scossa di magnitudo 6.3 - SkyTG24 : Indonesia, nuovo terremoto: scossa di magnitudo 6.3 - Agenzia_Ansa : I morti del terremoto e dello tsunami che hanno colpito ieri l'isola di #Sulawesi. in Indonesia, sono saliti a 384.… - granpinoo : RT @SkyTG24: Indonesia, nuovo terremoto: scossa di magnitudo 6.3 -

(Di martedì 2 ottobre 2018) Il sisma è stato registrato alle 7:59 ora locale, l'1:59 in Italia, al largo di Sumba. Non si hanno segnalazioni di danni e non è stata emessa alcuna allerta tsunami. La scossa arriva a pochi giorni ...