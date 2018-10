Indonesia | nuova scossa magnitudo 6 3 | al largo isola Sumba

Indonesia : nuova scossa di terremoto di magnitudo 6.2 : La terra continua a tremare in Indonesia . Dopo le fortissime scosse delle ultime settimane, questa mattina una nuova forte scossa di terremoto è stata registrata alle 9.80 ora italiana al largo della costa dell'isola di Kupang.L'Istituto Geofisico degli Stati Uniti ha confermato la magnitudo di 6.2 a circa 100 chilometri dalla costa e ad una profondità di 8,6 chilometri. Poco dopo una seconda scossa di magnitudo 5.6 è stata registrata poco ...

Indonesia : nuova scossa 6.9 a Lombok : ANSA, - ROMA, 19 AGO - Una nuova forte scossa di terremoto di magnitudo 6.9 si è verificata nel nord est dell'isola di Lombok , in Indonesia , ad una profondità di 20 km. Lo riporta l'Istituto geofisico ...

Terremoto Indonesia - nuova devastante scossa M 6.9/ Ultime notizie scosse - isola di Lombok nel ciclone : Terremoto Indonesia , M 6.3: nuova scossa a Lombok . Ultime notizie , sisma avvertito anche nelle isole vicine di Sumbawa e Bali, non sono stati registrati feriti. nuova scossa M 6.9(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 17:40:00 GMT)

Terremoto Indonesia - nuova scossa di magnitudo 6.3 sull’isola di Lombok : Una nuova forte scossa di Terremoto di magnitudo 6.3 è stata registrata sull’isola di Lombok, in Indonesia. Ad essere colpita è stata la stessa area devastata il 5 agosto dal sisma che ha causato la morte di 460 persone. Secondo i dati forniti dall’Istituto geologico statunitense, l’epicentro del Terremoto è a 7 km di profondità. Il portavoce dell’agenzia per i disastri nazionali, Sutopo Purwo Nugroho, ha reso noto che finora non si hanno ...