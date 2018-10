India | Modi ricorda Gandhi | faro di speranza per milioni di persone in tutto il

L'India lancia il 'ModiCare' - il servizio di assistenza sanitaria gratuita per mezzo miliardo di persone : Il governo indiano ha dato vita alla più grande riforma sanitaria al mondo: il programma Ayushmaan Bharat , che ha già preso il nome di 'ModiCare' in onore del premier Narenda Modi, garantisce la copertura sanitaria per più di mezzo miliardo di persone. 'È una sfida ...