Incidente sulla Statale 38 | grave uomo di 77 anni

Castellammare - Incidente sulla statale sorrentina - due centauri feriti da auto pirata : Gli ultimi articoli di Cronaca Castellammare - Ripetitore per cellulari in via De Gasperi, «disturba le linee telefoniche, fisse e mobili» Sant'Antonio Abate - Denuncia falsa rapina ma viene scoperto ...

Incidente in diretta per Mara Venier - inciampa sulla scenografia : Infortunio in diretta per Mara Venier a Domenica In. Appena terminato il segmento con ospiti Renzo Arbore e l'Orchestra Italiana, Isabella Rossellini, Roberto D'Agostino e Maurizio Ferrini, ...

Incidente sulla rotatoria - giocatore della Samb Basket finisce in ospedale : SAN BENEDETTO DEL TRONTO E' finito in ospedale, sembrerebbe in condizioni non gravi per fortuna, un giocatore ventiquattrenne della Samb Basket che poco dopo le dieci di questa mattina è stato urtato ...

Incidente autonomo sulla Ss115 a Ragusa : Incidente stradale stamattina sulla SS 115 a Ragusa. Un auto condotta da un modicano, G.S., di 38 anni e' finita contro un guard rail.

Incidente tra auto e moto sulla Fasano-Pezze : un fasanese ferito in maniera seria : FASANO - auto travolge moto nel fasanese. E' accaduto poco dopo le 17.30 di ieri , lunedì 24 settembre, nel tratto di strada che collega Fasano a Pezze di Greco all'altezza dell'incrocio che conduce a ...

Incidente - file di 45 minuti sulla Catania-Siracusa : Catania - La Catania-Siracusa, come si vede dalle immagini inviate da un lettore di Ragusanews, è rimasta bloccata a causa di un Incidente stradale di cui ancora non si conosce la dinamica. Sul posto ...

Incidente tra due auto sulla ss 106 - un morto e due feriti : Botricello , Catanzaro, - È di un morto e due feriti il tragico bilancio di un Incidente stradale avvenuto questa mattina sulla SS 106, circa due km dopo il Comune di Botricello direzione Crotone. Due ...

Tragico Incidente sulla A14 - due morti e due feriti : Campobasso - È di due persone morte, un uomo ed una donna di origini pugliesi, e due feriti di cui uno grave il bilancio di un incidente stradale accaduto sull'A/14, in Molise, all'altezza di Termoli, intorno alle 13.30. Una vettura ha sbandato schiantandosi contro un guard-rail. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Molise, gli agenti della Polizia autostradale che stanno effettuando i rilievi ed i Vigili del fuoco di ...

ROMA - AUTO SULLA FOLLA IN ZONA SAN PIETRO/ Ultime notizie - 4 feriti - 2 sono bambini : è un Incidente : ROMA, AUTO su pedoni in ZONA San PIETRO, 4 feriti: il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo a causa dell'asfalto bagnato, 2 degli investiti sono bambini(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 22:58:00 GMT)

Tragico Incidente sulla A14 : escono fuori strada col furgone - muoiono un uomo e una donna : Un Tragico incidente stradale sulla A14 è costato questa mattina la vita ad un uomo ed ad una donna entrambi pugliesi. S’indaga sulle cause dell’uscita fuori strada del furgone su cui viaggiavano.Continua a leggere

Incidente sulla Catania Siracusa : muore il ragusano Peppe Vona : Incidente mortale oggi pomeriggio sulla Siracusa Catania. A perdere la vita e' stato un ragusano di 35 anni, Peppe Vona. E' accaduto a Carlentini.

Ravello Incidente autobus SITA - caos sulla provinciale . Sotto accusa la manutenzione : Per giunta ì l'azienda sempre per economia ha affidato la gestione dei pneumatici verso l'esterno per economizzare rientrare nei costi la ditta che ha Vinto l'appalto sta dando enormi problemi ...

Incidente sulla Marecchiese auto-moto - deceduto un uomo : Da una prima ricostruzione l'auto stava procedendo in direzione Rimini e si apprestava a svoltare a sinistra in via della Scienza. Da dietro è giunto lo scooter che non si è accorto della manovra ...

Incidente sulla A21 : bus di studenti tampona un tir - un morto : Un grave Incidente si è verificato questa mattina lungo l' autostrada A21 in territorio di Manerbio , nel Bresciano. Un pullman che trasportava un gruppo di ragazzi bosniaci ha tamponato un tir e la ...