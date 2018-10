Incidente in autostrada e traffico bloccato in A23 e A4

Grave Incidente in autostrada : morti nonno e nipotina - tre feriti gravi : Distrutta una famiglia di Torino. L'anziano era deceduto poco dopo l'incidente, nella notte è morta anche la nipote di nove...

Grave Incidente sull'A14 : due morti e autostrada chiusa al traffico : Lo schianto al km 466, in provincia di Campobasso. Chiuso al traffico il tratto autostradale tra i caselli di Vasto Sud e...

Grave Incidente in autostrada - pullman tampona un camion : tragedia sull'A21 : tragedia nel Bresciano. In totale le persone coinvolte sono 55, morto l'autista dell'autobus. Gli aggiornamenti

Incidente sulla A8 - mamma scende dall'auto in autostrada : travolta e uccisa davanti alle figlie di 5 e 8 anni : Il dramma. È scesa dalla propria auto per controllare le due figlie dopo essere stata coinvolta in un Incidente sulla A8 ma in quel momento è stata travolta e uccisa da altre...

Alba Parietti - l'orrore in autostrada dopo l'Incidente : 'Incastrata nelle lamiere - sono nata di nuovo' : Il racconto di Alba Parietti ancora oggi è terribile, anche se i fatti che racconta ai suoi fan sui social risalgono al 2004 e tornano vivi dopo aver ricevuto il messaggio di uno dei soccorritori che ...

Bloccati in autostrada a causa di un Incidente - Ikea apre le porte del negozio e offre letti a 200 automobilisti : Rischiavano di trascorrere lunghe ore Bloccati in autostrada. E alcuni di loro perfino tutta la notte. Un grave incidente aveva fermato la viabilità e nonostante il lavoro delle forze...

“Inferno al casello”. Incidente in autostrada : un morto e tre feriti. Sequestrato il tablet del conducente : Ennesima tragedia lungo le strade italiane. Questa volta a esser coinvolta una donna di 50 anni di origini romene ma residente da anni a Lecce. Il tragico impatto, un gravissimo Incidente, si è registrato ieri pomeriggio, intorno alle ore 16:45 a Viareggio, precisamente sulla Bretella che unisce la “perla del Tirreno” a Lucca lungo. Il tratto, gestito dalla Salt, è stato bloccato in uscita e in entrata a Viareggio per permettere ...

200 automobilisti bloccati in autostrada per un grave Incidente - Ikea gli offre posti letto : Dopo essere rimasti in coda per ore in autostrada, a causa di un incidente tra due camion, centinaia di persone rischiavano di dover passare in auto anche la notte. Così, Ikea ha deciso di aprire loro le porte del suo negozio, mettendo a disposizione posti letto per oltre 200 persone. La notizia è subito rimbalzata sui social, dove in molti hanno raccontato l’insolita esperienza di dormire in un negozio Ikea condividendo foto e video ...

AUTOSTRADA A1 - PADRE E FIGLIO MORTI CARBONIZZATI IN Incidente/ Orvieto - ultime notizie : autista tir arrestato : INCIDENTE A1 tra Orvieto e Fabro: si temono MORTI. ultime notizie, un camion si è ribaltato in AUTOSTRADA: sul posto squadre di soccorso, traffico in tilt(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 19:02:00 GMT)

