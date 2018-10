In Qatar Mondiali al fresco | merito del sistema di raffreddamento del Khalifa

Storie di sfruttamento dal Qatar - lavoro non pagato per lo stadio della finale dei mondiali di calcio : Dal Qatar arriva l’ennesima storia di sfruttamento estremo del lavoro nella preparazione dei mondiali Fifa di calcio del 2022. Mercury Mena (già Mercury Middle East), un’azienda ingegneristica coinvolta in alcuni tra i più prestigiosi progetti collegati ai campionati di calcio, come Lusail City, la “Città del futuro” che ospiterà la partita inaugurale e la finale, non ha versato migliaia di dollari in stipendi e versamenti pensionistici, ...

Infantino : «Mondiali in Qatar a 48 squadre? Ci si può pensare» : Gianni Infantino apre all'ipotesi Mondiali a 48 squadre in Qatar nel 2022: «Ci si può pensare» L'articolo Infantino: «Mondiali in Qatar a 48 squadre? Ci si può pensare» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

La denuncia : "Il Qatar ha sabotato i rivali per l'assegnazione dei Mondiali del 2022" : Lo scrive il britannico Sunday Times. Aveebbe promosso una campagna occulta di controinformazione e discredito nei confronti dei Paesi rivali, soprattutto Usa e Australia

Un’inchiesta del “Sunday Times” sostiene che il Qatar sabotò le candidature degli altri paesi che volevano ospitare i Mondiali del 2022 : Il giornale britannico Sunday Times ha pubblicato un’inchiesta secondo cui il comitato promotore dei Mondiali di calcio in Qatar del 2022 pagò persone per screditare le candidature di altri paesi, violando le regole della FIFA, l’associazione che governa il calcio The post Un’inchiesta del “Sunday Times” sostiene che il Qatar sabotò le candidature degli altri paesi che volevano ospitare i Mondiali del 2022 appeared ...

Tite confermato CT fino al 2022 - il Brasile pensa già ai Mondiali del Qatar : Nessun fallimento, sebbene in Brasile qualunque risultato che non corrisponda al titolo mondiale [VIDEO] per la selecao viene visto come tale. La Federcalcio brasiliana sceglie la continuita', Tite sara' CT fino ai Mondiali del 2022. La scelta più logica ed il giusto premio per un tecnico che ha rinvigorito i cinque volte campioni del mondo, perseguendo un progetto serio e portandolo avanti con dedizione e competenza. Il Mondiale di Russia ha ...