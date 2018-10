In cella dopo l’arreso | star di Instagram si lamenta | “Ho chiesto ostriche ma non le

Ponte Morandi - mail e chat furono cancellate dopo il crollo : L’anticipazione si è materializzata durante le perquisizioni a un funzionario del ministero, che mentre gli clonavano il cellulare ha chiesto cinque volte agli inquirenti: «Ma siete in grado di recuperare pure le chat cancellate?»....

Fondo disabili : dopo il post cancellato Martina non risponde a Le Iene [VIDEO] : Maurizio Martina, segretario del Partito Democratico, protagonista di uno dei servizi de Le Iene andato in onda ieri, domenica 30 settembre. L’ex Ministro delle Politiche Agricole e Alimentari qualche giorno fa ha pubblicato su Facebook un post contro il taglio al Fondo dei disabili, convinto che si trattasse di un’iniziativa dell’attuale governo Conte. Purtroppo, però, il provvedimento era passato durante il governo Gentiloni, di cui lo ...

Fabio e Marcella Esposito si sono lasciati?/ Una settimana dopo il falò - un indizio (Temptation Island Vip) : Fabio e Marcella Esposito hanno detto addio a Temptation Island Vip 2018 dopo un chiacchieratissimo falò. A richiedere il confronto è stato lui, ma la fidanzata, ancora in crisi...(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 21:53:00 GMT)

Katherine McNamara in Arrow 7 - la star di Shadowhunters volta pagina dopo la cancellazione della serie : Katherine McNamara in Arrow 7. L'attrice di Shadowhunters volta definitivamente pagina mesi dopo la cancellazione della serie Freeform. L'interprete di Clary Fray apparirà in un ruolo ricorrente nella settima stagione dello show DC e sarà fondamentale ai fini della trama. Secondo le prime anticipazioni, Katherine McNamara in Arrow 7 interpreterà Maya, una tenace combattente di strada e anche ladra di star City, definitiva come una sorta di ...

Antonio Mezzancella è Nek/ Video - dopo Il terzo posto con Ermal Meta saprà ripetersi? (Tale e quale show) : Antonio Mezzancella è Nek, dopo Ermal Meta per lui c'è subito un'altra dura prova con un cantante italiano che è amatissimo dal pubblico di tutto il mondo. (Tale e quale show)(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 10:01:00 GMT)

Poldark 3 dal 21 settembre su LaF dopo l’annuncio della cancellazione : matrimoni - crisi amorose e nascite : Poldark 3 sta per arrivare in Italia per la gioia del pubblico che ama Aidan Turner ma, soprattutto, coloro che seguono la serie inglese della BBC. La prima stagione è andata in onda su Canale 5 nelle scorse settimana ma da domani, venerdì 21 settembre, su Laf andranno in onda i nove episodi della terza. Nove episodi appassionanti fra crisi amorose, matrimoni, nascite, tensioni sociali e nuovi ingressi che hanno permesso alla serie di ottenere ...

Temptation Island Vip : Fabio e Marcella escono (insieme ma delusi) dopo tre giorni – Video : Fabio e Marcella - Temptation Island Vip A Temptation Island Vip non solo concorrenti più o meno conosciuti al pubblico ma anche personalità di spicco nel loro settore di riferimento. E’ questo il caso di Fabio Esposito e Marcella Esposito, il cui stesso cognome è soltanto una coincidenza. Temptation Island Vip: Fabio Esposito e Marcella Esposito LUI – Fabio è lo stylist e direttore creativo del brand di moda Coconuda. Un ...

Temptation Island Vip - prima puntata diretta : Fabio e Marcella Esposito si sposano dopo il confronto immediato? : [live_placement]Temptation Island Vip, prima puntata 18 settembre 2018: anticipazioniprosegui la letturaTemptation Island Vip, prima puntata diretta: Fabio e Marcella Esposito si sposano dopo il confronto immediato? pubblicato su TVBlog.it 19 settembre 2018 00:41.

Pd : Calenda - dopo polemiche ho cancellato la cena : "dopo 24 ore di polemiche interne e amenità varie, a partire dalla disfida delle cene, ho cancellato l'incontro. Lo spirito era quello di riprendere un dialogo tra persone che hanno lavorato insieme ...

Volotea ancora sotto esame Enac dopo i ritrdi e le cancellazioni dell'estate : L'Ente nazionale per l'aviazione civile continua la sua valutazione sulla compagnia aerea spagnola Volotea. La valutazione è stata avviata ad agosto in seguito alle criticità riscontrate durante i ...

Giulia De Lellis dopo aver scambiato Marcella Bella per Mina - ora scambia scambia il “roscio de Harry Potter” per Ed Sheeran (VIDEO) : Giulia De Lellis dopo aver scambiato Marcella Bella per Mina nella Casa del Grande Fratello Vip, ha deciso di esportare la propria ignoranza in ambito musicale anche su Instagram dove ha scambiato un singolo famosissimo di Ed Sheeran, Lego House, per un brano di Rupert Grint, il “roscio de Harry Potter”. La Vulcanologa è però in qualche modo “giustificata”, dato che nel video di Lego House, Ed Sheeran ha chiamato proprio Rupert Grint nei panni ...

Giappone-Cile - amichevole cancellata dopo il terremoto di magnitudo 6 - 7 : Giappone-Cile è stata cancellata a seguito del tremendo terremoto che ha colpito il territorio giapponese mietendo vittime e feriti L’amichevole in programma venerdì tra Giappone e Cile è stata cancellata a causa del forte terremoto che ha scosso il paese asiatico, come reso noto dalla federazione calcistica giapponese. “dopo un’attenta valutazione dei danni, abbiamo deciso di annullare la partita per garantire la ...