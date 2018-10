Immigrazione clandestina | arrestato sindaco di Riace

Riace - arrestato il sindaco Domenico Lucano : “Favoreggiamento dell’Immigrazione clandestina” : Il sindaco di Riace, Domenico Lucano, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza, nell’ambito dell’operazione Xenia, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e fraudolento affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti. Come fa sapere la procura di Locri in una nota, “i finanzieri del gruppo di Locri hanno eseguito, alle prime luci dell’alba, un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Locri, che ...

Il sindaco di Riace Domenico Lucano è stato arrestato per favoreggiamento dell'Immigrazione clandestina : Per il suo rivoluzionario sistema d'accoglienza, che ha permesso al piccolo comune calabrese di rinascere, il sindaco era stato inserito da Fortune nel 50 uomini più influenti al mondo. Lo scorso ...

Riace - arrestato il sindaco. "Favoreggiamento dell'Immigrazione clandestina" : La Guardia di Finanza ha eseguito l'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP del Tribunale di Locri. Arresti domiciliari per Domenico Lucano

Riace - il sindaco Lucano arrestato per favoreggiamento dell'Immigrazione clandestina : Il sindaco di Riace, Domenico Lucano, diventato un simbolo dell'accoglienza per i migranti, è stato arrestato dalla guardia di finanza, nell'ambito di un'operazione denominata 'Xenia'. Le accuse per ...

Arrestato il sindaco di Riace "Immigrazione clandestina" : Il sindaco di Riace, Domenico Lucano, simbolo dell'accoglienza è stato Arrestato dalla guardia di finanza per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e fraudolento affidamento diretto del servizio di raccolta Segui su affaritaliani.it

Riace - il sindaco Lucano arrestato per favoreggiamento dell'Immigrazione clandestina : Simbolo dell'accoglienza dei migranti, l'amministratore è stato messo ai domiciliari in un'inchiesta della procura di Locri. Divieto di dimora per la compagna. L'indagine riguarda i finanziamenti del Viminale e della Regione al Comune per i progetti destinati a rifugiati e...

Immigrazione clandestina - arrestato il sindaco di Riace Domenico Lucano : arrestato per favoreggiamento dell'Immigrazione clandestina e fraudolento affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti il sindaco di Riace, Domenico Lucano. LEGGI...

'Operazione Xenia' : la GdF arresta il sindaco di Riace Domenico Lucano per favoreggiamento all'Immigrazione clandestina : Riace , REGGIO CALABRIA, - I finanzieri del Gruppo di Locri hanno eseguito, alle prime luci dell'alba, un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP del Tribunale di Locri, che dispone gli ...

Il sindaco di Riace arrestato per favoreggiamento dell'Immigrazione clandestina : Domenico Lucano, un simbolo dell'accoglienza dei migranti, ai domiciliari in un'inchiesta della procura di Locri. Divieto di dimora per la compagna

Torino - finti tirocini per favorire l'Immigrazione clandestina : 37 indagati - : La rete, guidata da una cittadina cinese residente a Milano e da un avvocato di Genova, coinvolgeva aziende in crisi per organizzare percorsi formativi fasulli e ottenere il permesso di soggiorno

Migranti - blitz a Ventimiglia per traffico e Immigrazione clandestina : La polizia sta eseguendo alcuni arresti di cittadini del Bangladesh. Salvini twitta: "Meno soldi ai furbetti dell'accoglienza"

Immigrazione clandestina - altri sei arresti a Savona. E Salvini esulta : "Avanti così" : Sei bengalesi sono stati arrestati dai carabinieri di Alassio (in provincia di Savona) con l"accusa di favoreggiamento dell"Immigrazione clandestina ed estorsione.La cricca si faceva pagare 6mila euro a persona e in cambio si premurava di far arrivare in Italia propri connazionali. Poi, dopo aver procurato loro i permessi di soggiorno per "motivi umanitari", la banda di malviventi li costringeva a vivere in case sovraffollate e ad avviare ...

Varese : Immigrazione clandestina - diplomatico Sri Lanka arrestato a Malpensa : Milano, 11 set. (AdnKronos) - Un diplomatico dello Sri Lanka è stato arrestato dalla polizia di frontiera all'aeroporto di Malpensa, in provincia di Varese, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'uomo, in compagnia della moglie, ha cercato di far entrare in Italia quattro giovani conna

Visita di Merkel in Africa - assistenza allo sviluppo africano e lotta all'Immigrazione clandestina : Dal 29 al 31 di questo mese Angela Merkel si recherà in Senegal, Ghana e Nigeria insieme ad una delegazione di rappresentanti del mondo economico tedesco. Merkel ha affermato che lo sviluppo ...