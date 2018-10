Ilva | esuberi | incontro azienda-sindacati

Complimenti a Di Maio : Ilva - Accordo tra Mittal e sindacati : 10.700 assunzioni subito e zero esuberi : Complimenti a Di Maio : Ilva , Accordo tra Mittal e sindacati : 10.700 assunzioni subito e zero esuberi Avevano chiesto di mantenere… L'articolo Complimenti a Di Maio : Ilva , Accordo tra Mittal e sindacati : 10.700 assunzioni subito e zero esuberi proviene da Essere-Informati.it.

Ilva - Di Maio : “Miglior risultato possibile nelle peggiori condizioni. Per lavoratori no esuberi e no Jobs act” : “Sono state 18 ore di trattativa in cui i protagonisti sono stati ovviamente i rappresentanti dei lavoratori, in cui si è cercato di raggiungere il miglior risultato possibile nelle peggiori condizioni possibili”. Così il vicepremier e ministro Luigi Di Maio arrivando al Mise, in merito all’accordo raggiunto sul dossier Ilva. In attesa delle firme ufficiali, Di Maio ha rivendicato: “Possiamo dire che non ci saranno ...