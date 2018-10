Iliad Voce con minuti e SMS illimitati a 4 99 euro | la nuova offerta

Iliad Voce : 5 Euro per Minuti ed SMS Illimitati in Europa : Iliad: ecco la nuova offerta ”Voce” a 4,99€ al mese per avere chiamate, Minuti ed sms infiniti Illimitati in Italia e in Europa. Tutti i dettagli e come attivarla Iliad Voce: Minuti ed SMS Illimitati in Italia ed Europa a 4,99 Euro al mese Grandi novità per Iliad, l’operatore telefonico sbarcato da pochi mesi in Italia […]

Offerta Iliad : arriva la Iliad Voce con minuti ed SMS illimitati a 4 - 99 euro al mese : Dalla giornata di oggi, 2 ottobre 2018, è possibile attivare una nuova Offerta Iliad del tutto inedita fino a questo momento. Infatti Iliad ha lanciato un’Offerta Voce, cioè per chi chiama e non usa molto leggi di più...

Ecco Iliad Voce - la nuova offerta con minuti e SMS illimitati targata Iliad : Si chiama Iliad Voce ed è una nuova offerta di Iliad pensata per tutti coloro che necessitano di una gran quantità di chiamate e SMS e che non hanno bisogno di gigabyte per la navigazione in Internet. L'articolo Ecco Iliad Voce, la nuova offerta con minuti e SMS illimitati targata Iliad proviene da TuttoAndroid.

CoopVoce e PosteMobile non temono il confronto con Iliad - Tim e Wind : CoopVoce e PosteMobile non temono il confronto con operatori come Tim e Wind. Gli operatori virtuali sono in grado di proporre offerte di telefonia mobile con chiamate illimitate e tanti Gigabyte ad un ottimo prezzo. Creami Next Summer Edition è stata prorogata e include fino a 50GB, mentre ChiamaTutti Extra consente di avere ogni mese 30GB. CoopVoce e PosteMobile: Creami Next Summer Edition 6 Un’ottima offerta per chi attiva una nuova ...

Latenti i problemi Iliad Italia per il servizio rete e voce il 28 settembre - perché non funziona? : Sembrano quasi endemici i problemi Iliad Italia di questa mattina del 28 settembre, anzi a dirla tuta, partiti per numerosi clienti già nella serata di ieri 27 settembre. I disservizi riguardano in primis la connessione di rete tutt'altro che agile e scattante ma pure il servizio voce. Cerchiamo di capire quale sia la situazione attuale per l'operatore mobile Italiano fresco di lancio. Ci teniamo a precisare subito che i problemi Iliad Italia ...