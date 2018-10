scuolainforma

: E il voto di #laurea non serve. E laurea non serve. E che servono sono gli amici quelli buoni?? - una_tizya : E il voto di #laurea non serve. E laurea non serve. E che servono sono gli amici quelli buoni?? - Simone_Dela : @elebrug @raffaelebarki @luigidimaio @matteosalvinimi in base agli stessi parametri odierni, si toglie solo il punt… - scuolainforma : Il voto di laurea continuerà a servire nei concorsi -

(Di martedì 2 ottobre 2018) Suldila stampa nazionale aveva dato ieri la notizia che non sarebbe più servito neipubblici. Gli articoli riprendevano una proposta di legge del MoVimento 5 Stelle a firma Maria Pallini. Così scriveva Il Messaggero al riguardo: “divieto di inserire il requisito deldinei bandi deipubblici”. In realtà si tratta di una clamorosa fake news, figlia del pregiudizio in seno alla Stampa nazionale che risale ad una vecchia discussione di 9 anni fa. Stiamo parlando dell’ abolizione del valore legale del titolo di studio che nulla ha a che vedere con la proposta di legge di cui si sta parlando. Distorsione della realtà Lo stesso titolo usato “«Il 110 e lode non serve»: nuove regole per cancellare i meriti dei neoti”, è completamente fuorviante. L’attenzione del lettore viene catturata immediatamente destando ...