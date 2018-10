Il sottosegretario M5S alla Difesa Tofalo indossa mitra e mimetica «per capire cosa si

Il sottosegretario M5S con il mitra 'per capire cosa si prova' - Video : Il sottosegretario M5S alla Difesa Angelo Tofalo ha indossato mitra e mimetica 'per capire cosa si prova'. 'Non si può parlare di equipaggiamento, se non lo si indossa', ha spiegato. Incontrando i ...

Olimpiadi invernali - sottosegretario M5S Valente : 'Candidatura impossibile alle condizioni di Sala' : Quindi la posizione di Milano è che se il governo farà una scelta politica, per non creare tensioni al proprio interno, poi dovrà essere lui stesso a prendersi in toto la responsabilità ...

Governo - il sottosegretario Buffagni M5S a processo per una querela di Salvini ma ora i due trattano : Da avversari politici si sono trovati uno contro l'altro in un'aula di Tribunale a Milano . Ma ora che fanno parte dello stesso Governo, il ministro dell'Interno della Lega Matteo Salvini, come parte ...

Manifesti gogna del M5S ad Avellino - lettera a Conte e Mattarella : “Rimuovete Sibilia da sottosegretario” : I consiglieri comunali finiti sui Manifesti 6x3 per un voto contro il sindaco dei Cinque Stelle si rivolgono alla Procura e chiedono la sospensione dal governo del deputato grillino regista dell'operazione