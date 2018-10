Il sindaco di Riace | «Non spegnete il sogno»

Arrestato il sindaco di Riace per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina : ...che possono essere usati negli esercizi commerciali convenzionati " servono invece per consentire agli ospiti del sistema Riace di fare acquisti e provvedere personalmente alla gestione dell'economia ...

sindaco Riace : Beppe Fiorello - allora arrestateci tutti : "Siamo tutti in pericolo, punto. Il Sindaco #domenicolucano è stato arrestato per aver accolto non per aver favoreggiato, allora #arrestatecitutti". Lo scrive su Twitter Beppe Fiorello, che in una ...