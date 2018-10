Il sindaco di Riace arrestato per favoreggiamento dell' immigrazione clandestina

'Operazione Xenia' : la GdF arresta il sindaco di Riace Domenico Lucano per favoreggiamento all'immigrazione clandestina : Riace , REGGIO CALABRIA, - I finanzieri del Gruppo di Locri hanno eseguito, alle prime luci dell'alba, un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP del Tribunale di Locri, che dispone gli ...

Favoreggiamento dell'immigrazione - arrestato il sindaco di Riace : I finanzieri del Gruppo di Locri hanno eseguito, alle prime luci dell’alba, un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP del Tribunale di Locri, che dispone gli arresti domiciliari nei confronti di Domenico Lucano, sindaco del Comune di Riace ed il divieto di dimora per la sua compagna, Tesfahun Lemlem, nell’ambito dell’operazione denominata “Xenia”. La misura cautelare - si legge in una nota - ...

Il sindaco di Riace : "Viminale verso lo sblocco dei fondi" : Il rapporto tra Matteo Salvini e Mimmo Lucano , sindaco di Riace e sempre attivo sul fronte dell'accoglienza, non è mai stato facile. Il suo modello di accoglienza è stato sempre criticato dall'...

Saviano col sindaco di Riace : "Un esempio per l'Italia" : Ditemi se questo non è il compito della politica? Che per fare qualcosa ci sia necessità di denaro lo sappiamo. Ma non è vero che tutto il denaro è uguale. La furbata è di far passare la necessità di ...

Migranti - Saviano difende il modello Riace : “Questa la formula vincente. Da qui riparte il sud”. Il sindaco : “E’ possibile ovunque” : Roberto Saviano difende il “modello Riace” e il sindaco Mimmo Lucano che da mesi protesta per il blocco dei fondi dell’accoglienza da parte del ministero dell’Interno e della prefettura di Reggio Calabria. “Ovviamente il boicottaggio che sta avvenendo a Riace è tutto di tipo politico. È evidente”. Lo scrittore, che ieri si è recato nel piccolo paesino della Locride e ha visto con i suoi occhi come Riace è rinata grazie ai Migranti, si riferisce ...

Riace - anche la Rete delle città in comune appoggia la protesta del sindaco : anche la Rete delle città in comune si unisce alle voci che esprimono solidarietà al sindaco di Riace per la protesta pacifica che sta mettendo in atto contro la mancata erogazione dei fondi destinati ...

Blocco dei fondi a Riace - lettera del sindaco di Ginevra : “Solidarietà per la protesta contro le politiche disumane” : “sindaco, caro fratello”. Inizia così la lettera che il sindaco di Ginevra Remi Pagani ha inviato al sindaco di Riace Mimmo Lucano che in questi giorni sta protestando con il ministero dell’Interno e con la prefettura di Reggio Calabria per il Blocco dei finanziamenti destinati ai progetti di accoglienza dei migranti. Dalla città svizzera – uno dei comuni dove si registra la qualità della vita più elevata al mondo – al piccolo ...

Fondi accoglienza - sindaco di Riace e padre Zanotelli dal prefetto : “Abbiamo un credito - ma con Salvini sarà dura…” : Il sindaco di Riace, Mimmo Lucano, sperava che questa volta la prefettura sbloccasse i Fondi del 2016 e del 2017 che il comune della Locride aveva anticipato per i progetti dei migranti. E invece l’incontro si è concluso con un nulla di fatto. Al vertice con il viceprefetto, Lucano è stato accompagnato da padre Alex Zanotelli. Era stato il missionario, infatti, a chiedere al vescovo di Locri, Francesco Oliva, di intercedere con la ...

Bruno a Riace per esprimere la propria solidarietà e vicinanza al sindaco Mimmo Lucano : ... rimettendo in funzione i telai, recuperando tradizioni che richiamano valori e radici comuni, e nello stesso tempo innescano il meccanismo virtuoso che incrementando il turismo porta economia. Ecco ...

Riace - il sindaco Lucano in sciopero della fame : “Difendo nostro modello di accoglienza. In Italia deriva di umanità” : “Mimmo Lucano non è solo”. Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris e la sindaca di Barcellona Ada Colau ieri erano a Riace, in provincia di Reggio Calabria, per difendere quel modello di accoglienza dei migranti che il governo sta cercando di smantellare bloccando i finanziamenti destinati al piccolo paesino della Locride. Il tutto dopo che, da oltre un anno, in seguito a una relazione della Prefettura di Reggio Calabria, la Procura di Locri ha ...

Mancanza fondi per migranti : il sindaco di Riace inizia il digiuno per protesta : Fase legata a ingiustificabili ritardi anche voluti da una politica ostile che vuole costringere alla chiusura un progetto di accoglienza divenuto noto in tutta Europa e che ha permesso di invertire ...

Il sindaco di Riace : "Faccio lo sciopero della fame perché il nostro modello di accoglienza rischia di morire" : Lo ha chiamato "digiuno di giustizia" perché, con il suo sciopero della fame, vuole protestare contro "le ingiustizie che da circa due anni stiamo subendo come comunità di accoglienza". Domenico Lucano, sindaco di Riace, - il Comune in provincia di Reggio Calabria dove da anni ha creato un sistema di accoglienza diffusa dei migranti - è al secondo giorno di sciopero della fame. Ha spiegato le motivazioni del suo gesto con un ...

Migranti - al via Riace in Festival : sciopero della fame per il sindaco Mimmo Lucano : Non ci faremo tirare la giacca da nessuno, dobbiamo andare avanti con quel mondo meticciato che il 17 dicembre ha portato a Roma uomini e donne nel nome dell'antirazzismo, dell'antifascismo e dell'...