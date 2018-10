Il salone di Parigi? Un trionfo di suv ed elettriche Spazio anche alla tradizione

salone Parigi - atto di forza Bmw" : ... il modello di vertice, la M40i sfrutta il motore a sei cilindri 3000 da 340 CV e un completo equipaggiamento M Sport, con sterzo sportivo, sospensioni adattative freni speciali e differenziale ...

Mercedes - al salone di Parigi brilla la GLE. Ma ci sono anche le altre… : Mercedes avanti tutta al salone di Parigi. La casa della Stella porta con sè alla kermesse francese una nutrita pattuglia di novità, per tutti i gusti. A cominciare dalla punta di diamante, che vedete nella foto: quella GLE, erede della ML, che ora dispone dell’inedito (per questo modello) sistema mild hybrid a 48 V, che insieme al motore termico sei cilindri porta la potenza complessiva della versione 450 a ben 389 cavalli. Un ibrido ...

salone di Parigi - Mercedes gioca d'anticipo" : 'Solo nei primi mesi del 2018 - ha dichiarato Britta Seeger, Responsabile Marketing e Vendite di Mercedes-Benz - abbiamo venduto, nel mondo, oltre 540 mila esemplari di suv. Un vero e proprio record, ...

salone di Parigi - Tutto pronto per il Mondial de l'Auto - VIDEO : Tutto pronto a Parigi per il Mondial de l'Auto, la rassegna biennale che si alterna in autunno con quella di Francoforte. Domani i padiglioni del Paris Expo di place de la Porte Versailles si apriranno per la stampa, mentre dal 4 ottobre il Salone sarà aperto a tutti. Tanti assenti, ma anche tante novità. Pur con un parterre di espositori che vede tante defezioni celebri, la rassegna Parigina è comunque un appuntamento importante che conta ...

50 anni di lusso : Jaguar in corsa verso il salone di Parigi : In marcia 8 generazioni di Jaguar XJ. Dalla prima serie all'ultima XJ50, passeranno per Goodwood e Le Mans...

Hyundai al salone di Parigi con i30 Fastback N : Parigi, 1 ott., askanews, - Al Salone di Parigi 2018, Hyundai presenterà i suoi ultimi modelli e iniziative presso lo 'Hyundai Motor Studio Paris', uno spazio espositivo caratterizzato da tre diverse ...

A Parigi parte il salone dell'auto - la Ferrari lancia la Monza Sp : Parigi, askanews, - Tutto pronto per il motor show di Parigi, con le case automobilistiche francesi in campo da protagoniste. Il salone dell'auto apre al pubblico il 4 ottobre, dopo i due giorni ...

salone di Parigi - Tutte le novità del Mondial de l'Auto 2018 FOTO GALLERY : tutto pronto per il consueto appuntamento biennale del Salone di Parigi che si terrà al Paris Expo di place de la Porte de Versailles. La rassegna, che questanno festeggia il 120 anniversario, aprirà infatti al grande pubblico da giovedì 4 ottobre a domenica 14 ottobre, mentre le anteprime stampa terranno banco il 2 e il 3 ottobre, quando vi terremo aggiornati con le nostre news, i video della web TV e le dirette sulla nostra pagina ...

salone Parigi - Suzuki con anteprime europee Jimny e Vitara : ... la casa nipponica punterà i riflettori sul quad LT-Z50, mezzo ideale per far muovere i primi passi alla guida ai ragazzi e per farli avvicinare con entusiasmo e in totale sicurezza al mondo dei ...

BMW Z4 - Il debutto della gamma al salone di Parigi : L'abbiamo vista in anteprima a Pebble Beach, ma il suo vero debutto è previsto al Salone di Parigi: parliamo della nuova BMW Z4, della quale è stata annunciata la gamma completa per il lancio commerciale, previsto nel mese di marzo del 2019. Torna la capote in tela, il design è inedito. La Z4 è stata totalmente riprogettata seguendo un percorso per certi versi inedito: la BMW ha infatti deciso di fare un passo indietro, tornando alla essenziale ...

Fashion in primo piano a salone Parigi con Citroen C3 JCC+ : Come tutte le versioni alto di gamma Shine, Citroen C3 JCC+ dispone di numerose dotazioni per il confort e la sicurezza a bordo e favorisce la condivisione con il mondo esterno grazie alla ...

Citroën - Una C3 d'artista al salone di Parigi - poi venduta in 99 esemplari : La Citroën ha svelato una nuova serie speciale della C3 che farà il suo debutto in pubblico al Salone di Parigi. Si tratta della C3 JCC+, realizzata in collaborazione con il designer Jean-Charles de Castelbajac, già autore della E-Mehari Art Car. La C3 JCC+ sarà disponibile sul mercato francese a novembre in 99 esemplari numerati e sarà venduta esclusivamente online, mentre non sono ancora note le intenzioni della Citroën circa l'eventuale ...

Auto : salone di Parigi 2018 - le 5 novità più attese : Manca ormai poco all’inaugurazione del Salone di Parigi 2018 che aprirà i battenti il prossimo 4 di ottobre per chiuderli poi il 14. L’edizione di quest’anno è caratterizzata da numerose e importanti defezioni, come quella di buona parte del Gruppo FCA e del Gruppo Volkswagen, ciononostante ci saranno comunque una serie di novità interessanti. La maggior parte dei modelli che debutteranno nella capitale francese sono già stati ...

Tesla Model 3 punta al debutto in Europa. Sarà presente al salone dell’Automobile di Parigi 2018 : Questi ultimi mesi non sono stati tra i più semplici per Tesla Motors, il produttore di auto elettriche fondato e guidato dall’imprenditore Elon Musk. Senza dubbio i conti del secondo trimestre 2018 hanno confermato una situazione più rosea rispetto al passato, con ricavi per 4 miliardi di dollari e circa 740 milioni di perdite. Ma in molti casi a rendere difficile la situazione del produttore di auto ci hanno pensato le intemperanze del ...