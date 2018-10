Il Ristorante degli Chef | nuovo nome per il cooking talent di Rai 2 | al via il 20 novembre

Iniziate le riprese de “Il Ristorante degli chef” - il primo talent show culinario targato Rai2 : Sono Iniziate le riprese de “Il ristorante degli chef” , il primo talent show culinario targato Rai2 , in onda in prima serata dal 20 novembre per 6 puntate. Saranno ottanta gli aspiranti chef arrivati da tutta Italia, che nel corso della prima puntata dovranno battersi e superare una serie di prove davanti al giudizio insindacabile di tre chef di fama internazionale: Andrea Berton, Philippe Léveillé e la giovane e talent uosa Isabella Potì. Una ...

Il Ristorante degli Chef : i giudici e il meccanismo del nuovo talent culinario di Rai2 : I giudici de Il Ristorante degli Chef Non più La Battaglia degli Chef ma Il Ristorante degli Chef. Sono iniziate le riprese di quello che Rai2 annuncia com il suo primo talent show culinario (dimenticando Il Più Grande Pasticcere o i dolci non li considerano?), in onda in prima serata dal 20 novembre 2018 per 6 puntate. Saranno ottanta gli aspiranti Chef arrivati da tutta Italia, che nel corso della prima puntata dovranno battersi e superare ...