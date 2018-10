eurogamer

Il prossimo titolo di Larian Studios ha un nome in codice: Project Gustav #LarianStudios

(Di martedì 2 ottobre 2018) Se siete appassionati di giochi di ruolo, e avete apprezzato franchise come Divinity: Original Sin, ebbene dovete sapere che gli stessi sviluppatori,, sono alle prese con un nuovo progetto.Ilindel nuovo gioco diha unin. Naturalmente non sarà questo ildel gioco, e se è per questo non vi sono nemmeno annunci formali, riporta Gematsu. Ilindel progetto è saltato fuori durante un lungometraggio documentaristico nel quale era raccontata la storia dello studio, e l'ascesa di Divinity: Original Sin II. Ebbene nel filmato possiamo vedere il fondatore dello studio raccontare scherzosamente come ilindel loroprogetto derivi dal suo cane.Naturalmente non vi sono ancora notizie riguardo al progetto, ma possiamo sicuramente aspettarci qualcosa di grande.Read more…