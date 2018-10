Il Ponte | a Milano 100 donne per la ricerca sul cancro

Ponte Morandi - vox tra i viaggiatori sulla Milano-Genova : “La colpa? Di Autostrade - rifiutiamoci di pagare il pedaggio” : “Noi utenti non contiamo nulla, dobbiamo far sentire la nostra voce d’ora in avanti”. Il crollo del Ponte di Genova ha colpito profondamente gli italiani, a cominciare da coloro che viaggiano frequentemente in autostrada. Abbiamo dialogato con molti di loro, in un’area di servizio sulla Milano-Genova. “Scarsa manutenzione, nessun controllo, ricavi enormi per la concessionaria, le responsabilità sono evidenti”, ...

Pontecagnano - sottopassaggio in via Milano : il sindaco risponde ai cittadini : Pontecagnano. Continuano ormai da parecchie settimane le proteste dei cittadini di Pontecagnano verso le istituzioni comunali in merito al malfunzionamento delle sbarre del passaggio a livello situato ...

Ponte Morandi - perquisizioni della Guardia di Finanza al Politecnico di Milano e al Cesi : Sono entrati negli uffici del Politecnico di Milano e in quelli del Cesi per sequestrale alcuni documenti. Gli uomini della Guardia di Finanza di Genova hanno compiuto un’altra perquisizione per indagare sul crollo del Ponte Morandi. Gli uomini delle fiamme gialle hanno acquisito materiale cartaceo e informatico, ma anche le memorie dei telefonini e dei computer. Il Cesi è la societa che nel 2016 fece lo studio sullo stato del viadotto ...

Crollo Ponte Genova - il Politecnico di Milano propose dei sensori d'allarme : ma il gestore rimandò : Ottobre 2017: la società Spea, per conto di Autostrade, commissiona al Politecnico di Milano lo studio dei piloni 9 e 10 del viadotto Polcevera. E nel contempo chiede il progetto di un sistema di ...

Crollo Ponte - Fsi : lunedì riapre linea Genova-Milano via Mignanego : Roma, 21 ago., askanews, - Riapertura anticipata, da lunedì 27 agosto, del traffico ferroviario sulla linea Genova - Milano, via Mignanego, e dal pomeriggio di martedì 28 agosto anche su uno dei due ...

Un anno fa l'allarme del Politecnico di Milano sul Ponte Morandi : I controlli sul Ponte Morandi erano previsti. In teoria se ne dovevano fare sei l'anno. Ma in pratica, no. Quattro da tecnici specializzati di Autostrade, due da parte degli ispettori del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture. Avrebbero tutti dato esito negativo, anche se il Politecnico di Milano, come riportano alcuni giornali, tra cui Repubblica, un anno fa aveva detto che gli stralli, i tiranti, dovevano essere rinforzati. Proprio ...

Crollo Ponte - Polizia Locale Milano a Genova per supporto soccorsi : Roma, 16 ago., askanews, - Da ieri, Ferragosto, le prime squadre della Polizia Locale di Milano sono a Genova per fornire supporto, anche nei prossimi giorni, alle operazioni di soccorso dopo il ...