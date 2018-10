Il nipote di Che Guevara attraverserà a piedi la Sicilia - Sky TG24

MARIANNA CHESSA - LA NONNA CON IL PARACADUTE/ A 70 anni si lancia col nipote per il suo compleanno : MARIANNA CHESSA, la NONNA volante che si lancia col PARACADUTE. Ha deciso di abbattere i limiti ipotetici legati alla sua età. Ha superato ormai i 70 anni.(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 18:37:00 GMT)

Riverdale 3 : nel cast anche Riley Keough - la nipote di Elvis : Riverdale 3 cast & news – Un altro volto si aggiunge al team di attori del teen drama. Riley Kough è stata appena reclutata per la terza stagione e ciò potrebbe comportare una sua apparizione verso la metà del capitolo. Il cast di Riverdale 3 ha scelto di puntare su un’artista esperta in serie tv. La ricordiamo in The Good Doctor ed altri show. Riverdale 3 cast e novità Per ora la presenza di Riley Kough si limita al ruolo di ...

'Obama è nipote di Carlo Magno'. Il fake giornalismo che piace a Marcello Foa : Roma. Se tutto va come previsto, Marcello Foa sarà il nuovo presidente della Rai. Dopo la bocciatura di agosto in commissione di Vigilanza, il cda lo ha rinominato presidente e domani, grazie al ...

“Obama è nipote di Carlo Magno”. Il fake giornalismo che piace a Marcello Foa : Roma. Se tutto va come previsto, Marcello Foa sarà il nuovo presidente della Rai. Dopo la bocciatura di agosto in commissione di Vigilanza, il cda lo ha rinominato presidente e domani, grazie al sopraggiunto accordo tra Lega e Forza Italia, la commissione riconvocata per l’occasione dovrebbe (a meno

Edoardo Angela chi è il figlio di Alberto/ Web in delirio per il nipote di Piero : ecco perché : Il figlio di Alberto (e nipote di Piero) Angela sta facendo impazzire il web. Il suo nome è Edoardo, classe 1999 e faccia d’angelo, lo scatto social fa il giro della rete.(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 19:52:00 GMT)

Meghan Markle/ Ecco i suoi rapporti con la Regina Elisabetta : “la donna che ha portato la felicità al nipote!” : Sappiamo bene che Meghan Markle e la Regina Elisabetta – per quanto possibile – hanno già instaurato un ottimo feeling in questi mesi; Ecco cosa ne pensano l'una dell'altra.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 05:43:00 GMT)

nipote picchia e rapina nonna : arrestato/ Ultime notizie San Benedetto : aveva preso poche decine euro : San Benedetto, Nipote picchia e rapina nonna: arrestato 20enne già noto alle forze dell'ordine. Ultime notizie: aveva preso poche decine euro alla pensionata 75enne.(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 15:04:00 GMT)

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : Werner vuole liberarsi del nipote Joshua! : I nuovi ingressi in famiglia non sono sempre graditi. Sarà quello che accadrà nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore a Joshua Winter (Julian Schneider): appena arrivato al Fürstenhof, il figlio illegittimo di Robert (Lorenzo Patané) verrà caldamente invitato a togliere il disturbo! Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe in onda in Germania nella a metà settembre! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: ...

L’ultima partita di Serena Williams : persa per aver appreso che il killer di sua nipote era stato liberato : L'ultima partita disputata da Serena Williams è stata persa perché la tennista, pochi minuti prima, aveva appreso che l'assassino di sua nipote era stato scarcerato.Continua a leggere

Vaccini - medico su FB : mia nipote è immunodepressa - mi dicano che fare - : Il post di Claudio Puoti, già primario di medicina interna, rivolto a due esponenti del M5S, Paola Taverna e Davide Barillari: "Mi rivolgo a Voi, tra i massimi esperti di immunologia, infettivologia e ...