Il Museo Archeologico di Pontecagnano apre alle performance per il Campania by Night

Manduria - Museo e parco archeologico (quasi) sempre chiusi : tra regolamenti inattuati - fondi persi e personale carente : “Sabato 11 agosto abbiamo tentato di visitare il museo archeologico Terra dei Messapi di Manduria … Dopo numerosi vani tentativi di reperire un numero telefonico per avere notizie sull’apertura, ci siamo recati sul posto, trovandolo chiuso. Ma sul portone vi era un cartello con gli orari. Pazienza. Li abbiamo appuntati e lunedì 13 agosto, come indicato, alle ore 15 siamo tornati a Manduria . Ma il museo era ugualmente chiuso. Abbiamo tentato di ...

Di Maio non conosce il MArTA - il Museo Archeologico di Taranto : Luigi Di Maio , ministro dello Sviluppo economico e vice premier, intervenendo in diretta al programma televisivo Cartabianca, ha affermato, sicuro: La citta' di Taranto non ha musei degni della Magna-Grecia. Una frase che ha lasciato senza parole esperti del settore e tarantini. Infatti, la Citta' dei due mari ospita il museo archeologico nazionale MArTA , eccellenza riconosciuta anche livello internazionale. Il grave errore [VIDEO] commesso da ...

Che cos’è il Museo Archeologico di Taranto - il museo della Magna Grecia “dimenticato” da Di Maio : Il MarTa - museo Archeologico di Taranto esiste dal 1887 ed è uno dei più importanti musei archeologici al mondo. Al suo interno reperti dal valore inestimabile come gli Ori di Taranto e non solo. Una storia di 131 anni finita nel calderone delle polemiche del giorno, dopo la dichiarazione del ministro Luigi Di Maio da Bianca Berlinguer a "Cartabianca".Continua a leggere

Classicità e bellezza in mostra a Napoli : al Museo Archeologico i capolavori di Antonio Canova : Il 2019 sarà l’anno della Cultura Russa in Italia e, a Napoli , quello di Canova . Inaugura a marzo l’attesa esposizione che porterà dall'Hermitage di San Pietroburgo i capolavori del grande scultore neoclassico: pezzo forte della mostra al Museo Archeologico napoletano le “Tre Grazie”.Continua a leggere

Maltempo Reggio Calabria : emergenza allagamento - oggi chiuso il Museo Archeologico Nazionale : Sono proseguiti fino a notte fonda i lavori per aspirare l’acqua che ieri, mercoledì 22 agosto, era penetrata negli scantinati del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria attraverso le griglie all’altezza della strada, durante il violento temporale che ha colpito la città e che ha portato alla temporanea chiusura al pubblico del Museo nella giornata di oggi per ragioni di sicurezza. Il direttore Carmelo Malacrino dichiara: «Abbiamo ...

Maltempo Reggio Calabria : allagata la Stazione Centrale - chiuso il Museo archeologico : Un intenso nubifragio si è abbattuto nelle scorse ore su Reggio Calabria . Numerosi gli allagamenti registrati in città: la tratta ferroviaria tra la Stazione Centrale e la Stazione Lido è allagata , mentre le infiltrazioni d’acqua in alcuni locali ha costretto alla chiusura anche il Museo archeologico nazionale della Magna Graecia, dove sono esposti i Bronzi di Riace. Al lavoro vigili del fuoco, che stanno facendo fronte alle tante ...

Il messaggio virale del direttore del Museo Archeologico di Napoli ai dipendenti di turno a Ferragosto : "Questo vuol dire credere nel nostro ... : In questi anni però ho potuto riscontrare come, al di là delle difficoltà, l'orgoglio di rappresentare il più grande museo dell'archeologia classica al mondo ha mosso sempre più i nostri passi. Oggi "...

“Notti di BCsicilia” - Bompietro (PA) : il 13 agosto visita guidata al M.A.V. Museo Archeologico Virtuale : Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia” si terrà lunedì 13 agosto 2018 alle ore 21,30 la visita guidata al M.A.V. Museo Archeologico Virtuale. L’appuntamento è in via Facitelli a Bompietro (PA). La manifestazione è promossa da BCsicilia, per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, in collaborazione con il M.A.V. e con il patrocinio dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità ...