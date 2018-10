Il ministro dell' Austria amica avverte l' Italia | Ci sono regole da

L'assessore del Bilancio Raffaele Paci ha scritto al ministro Giovanni Tria : «Se è finito il periodo dell'austerità e della necessità di ... : «Illustre ministro Tria, Prendo atto che la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza approvata dal Consiglio dei Ministri indica un rapporto tra deficit e Pil al 2,4% per gli anni ...

Il ministro Tria oggi all'Eurogruppo - primo test con i partner dell'Ue sul Def : Attesa per il duplice test sulla manovra. Non solo dalla riapertura dei mercati dopo il venerdì nero delle borse ma anche il primo faccia a faccia tra il ministro dell'economia Tria e i partner dell'unione europea -

MARZABOTTO - ministro TEDESCO : "GRANDE VERGOGNA"/ Italia e Germania : prima volta insieme nel luogo della strage : strage MARZABOTTO, MINISTRO TEDESCO Maas chiede scusa: nel 74esimo anniversario degli eccidi nazifascisti la visita in coppia con Moavero Milanesi, "provo grande vergogna e dolore". (Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 00:27:00 GMT)

Smog - ministro Costa : in Italia 8mila morti premature - i cittadini della Pianura Padana cambino stile di vita : “La ragione che ha portato all’accordo e’ stata la necessita’ di intervenire a tutela della salute dei cittadini. I dati parlano chiaro: in Italia sono da addebitare al solo Smog ben 8mila morti premature. Noi intendiamo proseguire il percorso iniziato lo scorso anno e siamo consapevoli dell’esigenza di avviare politiche strutturali, di dare vita ad un nuovo e diverso paradigma sociale ed economico e, soprattutto, ...

SICILIA - DUE ADULTI MORTI PER MORBILLO / Non erano vaccinati : interviene il ministro della sanità : Sono MORTI due ADULTI per MORBILLO in SICILIA, non erano vaccinati: sale purtroppo a sei il bilancio dei MORTI per questo tipo di patologia nel nostro paese. I vaccini diventano fondamentali(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 12:31:00 GMT)

La Lega attacca Tria : se non è più nel progetto troveremo un altro ministro dell'Economia : Il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, intervenendo alla trasmissione Agorà, ha affermato che "se il ministro Tria non è più nel progetto, troveremo un altro ministro dell'Economia".

Manovra - Tria nel mirino della Lega : 'Troveremo un altro ministro' - e il governo traballa : La Manovra è ferma al palo e il ministro Tria torna sulla graticola, stavolta su spinta della Lega che non intende tollerare ostacoli allo sforamento oltre il 2% del rapporto deficit/pil. A lanciare il sassolino mettendo sul tavolo l’ipotesi di cambio ai vertici del MEF ci ha pensato un esponente di punta del Carroccio, Riccardo Molinari: “Potremmo trovare un altro nome se lui non è più nel progetto” le parole pronunciate stamattina dal ...

Fontivegge - Prisco chiede a ministro Salvini posto fisso di polizia e reparto mobile nel quartiere della stazione : In seguito al drammatico episodio di cronaca avvenuto nei giorni scorsi quando un uomo è stato ucciso a coltellate in un piazzale di via Mario Angeloni l'esponente di Fratelli d'Italia chiede al ...

Costa d'Avorio - ministro dell'Economia dona generi alimentari e non alle vittime di Marahoué - : Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Adama Koné, ha offerto alle popolazioni colpite dalle piene del fiume Bandama a Zuénoula e Bouaflé, generi alimentari e non per il primo soccorso. 'Il ministro ci ha chiesto ...

Manovra - Tria : "Ho giurato sull'interesse della nazione"/ M5s contro ministro : Di Maio - "Serve nuovo vertice" : Manovra, riunione Di Maio-ministri M5S su Def. Ultime notizie, Giorga Meloni avvisa: "Ho paura del M5s su economia: senza flat tax faccio campagna contro"(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 18:00:00 GMT)

ministro Tria : “Ho giurato nell’interesse della Nazione e non di altri” : "Il primo problema da affrontare è impedire l'aumento dell'Iva. Poi si entra in quello che si può fare ancora per ridurre la pressione fiscale e su questo ci stiamo muovendo" sono alcune delle parole pronunciate oggi dal Ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanno Tria al congresso "meno tasse per crescere" organizzato da Confcommercio stamattina a Roma.Continua a leggere

Tria : “Ho giurato nell’interesse esclusivo della nazione. Ogni ministro ha la sua visione. Io ottimista - resto al mio posto” : “Ho giurato nell’esclusivo interesse della nazione e non di altri e non ho giurato solo io. Ovviamente ognuno può avere la sua visione, ma in scienza e coscienza, come si dice, bisogna cercare di interpretare bene questo mandato”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, intervenendo a un convegno a Confcommercio. “Nonostante quello che si dice sui giornali sono ottimista di fare del mio meglio. resto al mio ...

Il governo della Reazione : chi sono e cosa pensano i preti che ispirano ?il ministro Fontana : La rete comprende il cardinale Burke, nemico di Bergoglio, padre Georg, ed è vicina ?al guru sovranista Steve Bannon Le sentenze medievali di don Vilmar Pavesi, consigliere spirituale del ministro Fontana "

Il ministro della Salute : 'Sì a liberalizzare le droghe leggere' : Il tema "non è un punto contenuto nel contratto di governo" e nemmeno "se ne sta discutendo in Parlamento". Ma il ministro della Salute, Giulia Grillo, si dice "favorevole alla liberalizzazione delle ...