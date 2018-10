Il governo attacca Bruxelles Salvini accusa | ' Il nostro è un paese sovrano | no alla

Alessia Morani attacca il governo su Genova - Fedriga la zittisce : non facciamo promesse come voi in passato : 'In 42 giorni ancora non sappiamo chi ricostruirà il ponte, quanti soldi ci vogliono, chi è il commissario, quanti soldi mette il governo'. Alessia Morani , ospite di Agorà su Raitre, attacca il ...

Immigrazione : Grecia - leader opposizione Mitsotakis attacca governo su gestione centro di Moria : "La Grecia ha ricevuto 1,6 miliardi di euro di finanziamenti e il governo ha creato il peggiore dei campi per rifugiati e migranti nel mondo", ha affermato il leader di Nd commentando le ultime ...

Ungheria - la ong di Soros presenta istanza alla Corte Ue dei Diritti Umani : “Leggi del governo attaccano libertà d’espressione” : La Open Society, la ong fondata e finanziata dal miliardario statunitense di origini ungheresi, George Soros, ha presentato istanza davanti alla Corte europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo e alla Corte Costituzionale dell’Ungheria per contestare le leggi del governo guidato da Viktor Orbán che introducono controlli più stringenti e provvedimenti più severi nei confronti delle organizzazioni non governative che assistono ...

Berlusconi si candida alle Europee e attacca il governo : "Un disastro"/ Conte - "deve stare tranquillo" : Berlusconi: "M5s peggio della Sinistra". Ultime notizie, leader di Forza Italia scatenato a Fiuggi contro il governo: "In campo a elezioni per salvare il Paese"(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 21:19:00 GMT)

Berlusconi si candida alle Europee e attacca il governo 'Un disastro'. Conte 'Ci lasci lavorare' : ... quel Rocco Casalino, portavoce di Palazzo Chigi, al centro delle polemiche per le sue minacce ai tecnici del ministero dell'Economia . In una democrazia il signor Casalino dovrebbe stare già fuori ...

Aquarius attacca il governo italiano : "Pressioni su Panama per la bandiera" : Ancora tensioni tra il governo italiano e l'ong Msf che gestisce le operazioni in mare della Aquarius. Come avevamo anticipato ieri, Panama avrebbe avviato un procedimento per cancellare dai propri registri navali la Aquarius 2 (nuovo nome dell'imbarcazione). Alla base dell'iter avviato dalle autorità panamensi ci saraebbe il mancato rispetto delle regole da parte dell'equipaggio nelle operazioni di salvataggio nel Mediterraneo come nel caso del ...

Ciclismo - il PD attacca il Movimento 5 Stelle : “i mancati Mondiali a Vicenza sono un altro fallimento del governo” : All’interno di una nota, la Consigliera regionale del PD Alessandra Moretti ha attaccato il Governo sulla mancata assegnazione a Vicenza dei Mondiali di Ciclismo ”I mancati Mondiali di Ciclismo a Vicenza sono un altro fallimento del Governo gialloverde, quello ‘amico dei veneti’. È inutile che ora Zaia, ora l’assessore Corazzari, continuino con la logica dello scaricabarile: il Pd non governa più da febbraio, ...

Giampaolo Pansa attacca il governo : ‘Italia a rischio svolta militare’ (VIDEO) : Secondo Giampaolo Pansa il governo formato da Lega e M5S è “pericoloso” per l’Italia che, secondo lo scrittore piemontese, sarebbe un Paese a rischio “svolta militare”. Pansa, ospite ieri sera del talk show Otto e Mezzo su La7, si dimostra spietato contro l’esecutivo giallo-verde e, soprattutto, contro Matteo Salvini [VIDEO] e Luigi Di Maio. Il leader dei pentastellati viene bollato come un “signor nessuno che finira' male”. La conduttrice Lilly ...

Boschi attacca il governo e non ammette sconfitta : Parlando di immigrazione, l'esponente dem si intesta pure il calo degli sbarchi , sostenendo che sia merito della politica messa in campo dall'ex ministro Marco Minniti. 'Ho paura che Salvini non dia ...

Corriere della Sera : il governo attacca economicamente gli editori - : I principi liberali in economia ultimamente non vanno tanto di moda. E il nervosismo di fronte alle prime critiche e ai sondaggi in calo può giocare brutti scherzi'.

Draghi attacca Lega-M5s “parole governo? Danno agli italiani”/ Avviso a Di Maio-Salvini “rispettate le regole” : Mario Draghi attacca Lega-M5s: "parole del Governo fanno danni agli italiani". Avviso Bce a Salvini e Di Maio, "rispettate le regole"; ai mercati, "ascoltate Tria e Conte"(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 19:13:00 GMT)

Razzismo in Italia : Cécile Kyenge sta con l’Onu e attacca il governo : Cécile Kyenge torna ad attaccare il governo M5S-Lega sul tema del presunto Razzismo che, secondo l’ONU, sarebbe in aumento del nostro Paese. L’ex ministro dell’Integrazione del governo Letta, oggi europarlamentare del Pd, parla di “decisione credibile” in riferimento alle dichiarazioni rilasciate ieri dall’Alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite [VIDEO], la cilena Michelle Bachelet. La Kyenge è anche convinta che l’Onu non ce ...

Martina attacca il governo : nei primi 100 giorni tanti danni - zero fatti : Ravenna, 9 set., askanews, - Il governo invece di risolvere i problemi 'cercano il nemico' ma in questo modo 'sfasciano il Paese'. Lo ha detto il segretario del Pd, Maurizio Martina, nel comizio ...