Il futuro delle professioni culturali | cosa cambia | cosa resta

Mediobanca - Bollorè esce dal patto di sindacato. Aprendo le danze anche sul futuro delle Generali : Nel mezzo di una delicata stagione politica, Vincent Bolloré spariglia a sorpresa le carte sul fortino Mediobanca. E apre le danze non solo sul futuro di Piazzetta Cuccia, ma anche su quello delle Assicurazioni Generali, partecipata dall’istituto di credito milanese, nonché grande investitore in titoli del debito pubblico italiano. A distanza di vent’anni dall’ingresso nel patto di governo di Mediobanca, Bollorè ha fatto sapere ...

Conferenza europea sull’acqua - tra inquinamento - cambiamenti climatici - gestione della qualità e della quantità : la politica europea è all’altezza delle sfide del presente e del futuro? : La 5ª Conferenza europea sull’acqua, tenutasi a Vienna il 20 e 21 settembre in un momento chiave per lo sviluppo della politica europea sull’acqua, ha discusso le tendenze sulla qualità dell’acqua europea e la gestione delle alluvioni e ha analizzato se la politica europea in materia sia in grado di affrontare le sfide del presente e quelle del futuro, come l’inquinamento da microplastiche o da farmaci e gli effetti dei cambiamenti climatici. Il ...

Cereali - Coldiretti Cuneo : "I contratti di filiera sono il futuro delle nostre aziende agricole" : Grande successo a Fossano , Cuneo, per la serata tecnico-economica dedicata ai contratti di filiera Cerealicoli promossi da Coldiretti Cuneo e dal Consorzio Agrario delle province , Cap, del Nord-...

Tfa 2018 : Roma capitale delle tecnologie per la città del futuro : Roma, 19 set., askanews, - Sistemi di navigazione per le auto a guida autonoma, aerofotografia per la previsione delle voragini stradali, realtà aumentata per l'addestramento del personale di soccorso.

Technology for All 2018 : Roma capitale delle tecnologie per la città del futuro : Sistemi di navigazione per le auto a guida autonoma, aerofotografia per la previsione delle voragini stradali, realtà aumentata per l’addestramento del personale di soccorso. E poi geodati per una mappatura più precisa del territorio e droni e laser-scanner per il monitoraggio e la manutenzione di strutture, edifici storici e siti archeologici. Sono questi solo alcuni dei temi che saranno al centro di “Technology for All 2018”, il forum dedicato ...

Incontro Salvini Berlusconi sul futuro del centrodestra e in vista delle nomine : Forza Italia sarebbe disposta a dare il via libera a Marcello Foa per la presidenza della Rai. In settimana nuovo appuntamento. Presenti anche la leader di Fratelli di Italia Giorgia Meloni, e i ...

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez : “Conviviamo - stiamo cercando di mettere delle buone basi per un futuro insieme”. Leggi l’intervista : “In questo ultimo anno insieme ci siamo conosciuti di più, litighiamo anche noi e anche abbastanza spesso, ma siamo sempre più solidi ed equilibrati. Nella nostra quotidianità troviamo il nostro amore. Conviviamo: adesso abbiamo preso anche casa nuova. stiamo cercando di mettere delle buone basi per un futuro insieme”. Lo ha detto Ignazio Moser, ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane su Rai1, parlando della relazione con ...

Intelligenze artificiali e giochi imperfetti : il futuro delle AI - Incredibilia.it : ... fino al più recente AlphaGo sviluppato in collaborazione con Google che ha sconfitto lo scorso anno uno dei più forti giocatori al mondo di go: il sudcoreano Lee Sedol. Altro discorso è invece ...

Mercedes-Benz - Con Vision Urbanetic - uno sguardo sul futuro delle città : Si chiama Vision Urbanetic ed è un concept di mobilità della Mercedes-Benz basato su veicoli modulari e autonomi, che vuole andare verso il futuro con idee innovative, come quella di eliminare la separazione tra persone in movimento e trasporto merci. In sostanza, lidea è quella di utilizzare mezzi di trasporto a richiesta, sostenibili ed efficienti, puntando a un approccio innovativo per soddisfare le esigenze delle imprese e delle persone, che ...

Il voto delle donne è decisivo per il futuro di Trump : Il presidente statunitense convince sempre meno elettrici. I sondaggi per le elezioni del 6 novembre sembrano confermarlo. Leggi

10 cose che possiamo fare per il futuro delle nostre spiagge : Si tiene dal 5 al 7 settembre 2018 a Bibione il primo G20s, il G20 delle spiagge italiane. Un incontro un confronto tra le principali 7 regioni “balneari” italiane e tra i maggiori comuni turistici del Tirreno e dell’Adriatico. Da Bibione, Cavallino Treporti, Jesolo, Caorle e Chioggia (Veneto) a Lignano Sabbiadoro e Grado (Friuli), passando per la riviera romagnola (Rimini, Riccione, Cesenatico, Bellaria-Igea Marina, Comacchio, Cervia e ...

Al MUDEC – Museo delle Culture di Milano prendono vita le “Geografie del futuro” : Il MUDEC-Museo delle Culture di Milano presenta per l’autunno 2018 il progetto Geografie del Futuro, un racconto sulla “sapere geografico” inteso come rilevamento di territori e di Culture nei loro rapporti, letti attraverso la lente di diverse discipline di studio. Attraverso tre mostre e un ricco palinsesto di appuntamenti milanesi (e non solo) che partiranno dal 28 settembre per terminare il 14 aprile 2019, il Museo delle Culture rifletterà ...

We Race Comic : il futuro delle corse è qui : Dopo il debutto della Scuderia Ferrari nel mondo del webComic, We Race Comic torna con un nuovo episodio. La trasformazione è storia. L’umanità è proiettata verso il futuro. Nella corsa verso il domani, la sfida più grande è trovare il proprio ruolo in un mondo in costante cambiamento. È il 2095. L’introduzione delle auto a […] L'articolo We Race Comic: il futuro delle corse è qui sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

Usa - il futuro di Trump dopo il giorno più nero : tra incriminazione e impeachment - il peso delle elezioni di midterm : Donald Trump reagisce in modo rabbioso al giorno più nero della sua presidenza. Martedì il suo ex avvocato Michael Cohen lo ha coinvolto nella storia di pagamenti a due donne, in violazione della legge elettorale, e il suo ex campaign manager Paul Manafort è stato ritenuto colpevole di 8 capi di imputazione per frode bancaria ed evasione fiscale. “Ho grande rispetto per un uomo così coraggioso”, ha scritto Trump in un tweet, riferendosi a ...