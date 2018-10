Il cardinale Parolin apre ai preti sposati

blogo

(Di martedì 2 ottobre 2018) Cinque anni dopo una prima apertura ai, ilPietro, Segretario di Stato Vaticano, torna a parlare dell'argomento in una intervista rilasciata ad America Oggi. Nel 2013 aveva detto che il celibato sacerdotale non è un dogma della Chiesa, ma una tradizione ecclesiastica e dunque se ne sarebbe potuto discutere. Nella nuova intervistaè entrato più nel dettaglio e ha spiegato come la pensa:"Sono convinto che occorra oggi interrogarsi se il celibato sia vissuto in tutte le sue potenzialità e se sia apprezzato e valorizzato in ciascuna Chiesa particolare. Non mi aspetterei nessun drastico cambiamento su questo aspetto, se non in un’ottica di un suo graduale approfondimento a beneficio del popolo di Dio e in particolare dell’esigenza principale della fede: l’annuncio del Vangelo all’uomo"Poi ha aggiunto:"Il magistero non è un monolite immutabile, ma un ...