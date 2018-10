Il Bene Mio | il terremoto la solitudine e un segreto | Sergio Rubini resiliente e

Il Bene Mio film al cinema : cast - recensione - curiosità : Il bene mio è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale giovedì 4 ottobre 2018. La pellicola diretta da Pippo Mezzapesa ha come protagonisti Sergio Rubini, Sonya Mellah, Dino Abbrescia, Francesco De Vito, Michele Sinisiha. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Il bene mio film al cinema: scheda DATA USCITA: 4 ...

Susanna Messaggio : "Sarò ospite a Portobello - sogno un programma tutto mio su salute e Benessere" : Susanna Messaggio ha (sempre avuto) una seconda vita. E' docente di un master post-laurea dedicato al marketing e alla comunicazione, fa la ricercatrice, cura convegni e rubriche di benessere e salute, guida una società di comunicazione e pr nel settore medico farmaceutico. E poi fa, da sempre, televisione. "La tv la faccio ancora. Sono spesso a Detto Fatto come esperta di benessere, mi vedete a La vita in diretta e ho fatto tutta la ...

Paola Di Benedetto e Federico Rossi/ Foto - “Tu sei mio complice…” : la dedica d’amore che mette tutti d’accordo : Paola Di Benedetto e Federico Rossi viaggiano a gonfie vele. Il loro amore, condiviso anche sui social network, tramite video, storie su Instagram e Foto fa impazzire anche i fan.(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 09:19:00 GMT)

Tap - Salvini : “Risparmio 10% in bolletta”. Comitati del no : “Smentito dal Viminale. Nessun ministero conosce costi-Benefici” : La prima volta era accaduto lo scorso 5 agosto e lo ha ribadito ancora martedì sera, a Porta a Porta. “Dal mio punto di vista i benefici con la Tap sono superiori ai costi, però ci sono tecnici al lavoro. Per me è positivo che le famiglie risparmino il 10% sui costi dell’energia. Se si abbattono degli alberi, poi verranno ripiantati da un’altra parte… Su tutte le grandi opere faremo un’analisi di costi e benefici. Non conosco un ...

Taglio Irpef e aliquote : risparmio minimo o Benefici per pochi : Le ipotesi proposte dal gruppo economico della Lega prevedono una riduzione al 22% per il primo scaglione di reddito o il...

Napoli - Fabian Ruiz e quella voglia di far Bene : “io costato troppo? Dimostrerò il mio valore” : Fabian Ruiz pronto al debutto con il Napoli dopo l’infortunio: lo spagnolo ha tanta voglia di far bene e di ‘giustificare’ i 30 milioni spesi per il suo acquisto “Il Napoli ha fatto un grande sforzo sborsando 30 milioni per me e ora devo ripagarlo in campo. Più che una paura è una motivazione in più per dimostrare di valere quella cifra“. Lo ha detto il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz in merito alla ...

Selena Gomez manipolata per le dichiarazioni su Demi Lovato : “Volevo parlare del mio album e di Beneficenza” : Succede anche alle grandi star, quelle che hanno enorme potere decisionale sulla determinazione dei contenuti che le riguardano, di essere usate per dare prova di cattivo giornalismo, come accaduto a Selena Gomez nel caso della copertina di Elle. La popstar ha rilasciato una lunga intervista che avrebbe dovuto essere principalmente incentrata sul suo nuovo album in uscita, sulle attività benefiche in cui è coinvolta in prima persona e infine ...

Sergio Rubini ritorna al cinema con “Il Bene mio” il nuovo film di Pippo Mezzapesa : “Il bene mio è tutto ciò per cui si vive, combatte e resiste. L’amore, l’incanto del ricordo, la memoria come seme per il domani. Il bene privato e collettivo. Il titolo del film racchiude tutto questo – racconta il regista Pippo Mezzapesa del suo secondo lungometraggio, Il bene mio, che viene presentato, mercoledì 5 settembre, come Evento Speciale alle Giornate degli Autori. Il film, una produzione Altre Storie con Rai cinema, prodotto da ...

Maurizio Costanzo compie 80 anni : "Il mio regalo? Che Maria non smetta mai di volermi Bene" : 80 anni di Maurizio Costanzo. Il conduttore festeggia il suo compleanno e sul settimanale Chi fa un bilancio della sua vita e della sua carriera. Io sono uno che i bilanci li fa spesso e, mai come stavolta, è proprio il caso di dire quanto sono stato fortunato. Sono arrivato a questo traguardo in salute e facendo il lavoro che ho sempre sognato. Il regalo che vorrebbe? Non amo festeggiare i compleanni, ma pensandoci un regalo lo vorrei: ...

Calciomercato Bologna - ecco Danilo : «Fisicamente sto Bene - rossoblu nel mio destino» : Bologna - Il brasiliano Danilo si è presentato ai microfoni del Bologna , sua nuova squadra, che lo ha prelevato dall' Udinese : "Sono molto felice di essere qui, il Bologna è una grande società. ...

Conte : «Vaccini - no a una circolare sull'obbligo. A mio figlio li ho fatti fare». Tav : valutiamo costi e Benefici : Sul gasdotto Tap «siamo vigili a cogliere e valutare le istanze» della comunità locale, «alla fine ci sarà una valutazione e sintesi politica che spetta al presidente del Consiglio coi suoi ministri».

A Bubola - Valeriano e Piccinni il Premio Benedetto Croce : A Pescasseroli , AQ, si è conclusa la XIII edizione del Premio Nazionale di Cultura Benedetto Croce. I vincitori di quest'anno sono, per la sezione narrativa Massimo Bubola con 'Ballata senza nome' ...

Premio nazionale "Benedetto Croce" - ecco i vincitori : Nicola Mattoscio docente di economia, la Professoressa Alessandra Tarquini docente di Storia Contemporanea, il professor Gianluigi Simonetti dell'Università dell'Aquila, il professor Luca Serianni ...

Juventus - Pjanic : 'Il mio futuro? Chiedete alla società - ma io so Bene a Torino' : 'Il mio futuro? Dovete chiedere alla Juventus: io sto qua e gioco al calcio per migliorare sempre'. Miralem Pjanic cerca di fare chiarezza sul proprio futuro, parlando ai microfoni di Sky Sport, dopo le voci che si susseguono da giorni sul suo possibile addio ai colori bianconeri. 'Ho letto un pò di tutto, tante cose che mi fanno ridere - ha proseguito il bosniaco -. Io sono sereno, ...