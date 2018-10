Il bambino di 4 anni è autistico | disertata la festa di compleanno 

bambino di 8 anni schiacciato da porta da calcio : grave/ Cerro al Lambro - trauma cranico e prognosi riservata : Bambino di 8 anni schiacciato da porta da calcio: ricoverato in condizioni disperate per un trauma cranico. E' accaduto domenica pomeriggio a Cerro al Lambro.(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 13:09:00 GMT)

bambino autistico di 4 anni - nessuno va alla sua festa di compleanno. Per fortuna arriva la sorpresa : Organizza la festa di compleanno, ma solo uno dei suoi 18 invitati si presenta. Un Bambino di 4 anni, affetto da autismo non ha potuto festeggiare come avrebbe voluto a causa dell'assenza dei...

Cerro al Lambro (Milano) - cade da una porta da calcio in oratorio : grave un bambino di otto anni : Si era arrampicato e la struttura che non era fissata a terra si è rovesciata. In prognosi riservata

Incinta a 16 anni. Compie un gesto ‘banale’ e perde il bambino : la storia di Luisa : Ha pensato di farsi un tatuaggio durante la gravidanza, ma non aveva fatto i conti con un terribile batterio. Protagonista della triste storia è una sedicenne colombiana, Luisa Fernanda Buitrago, che oggi è costretta a vivere su una sedia a rotelle. Rimasta paralizzata, la giovane ha anche subito un aborto spontaneo. Costretta in sedia a rotelle per un tatuaggio finito male. Luisa Fernanda Buitrago aveva deciso di farsi un tatuaggio sul ...

Pedofilia - abusi su bambino di nove anni a Pisa/ Ultime notizie : arrestato accompagnatore scuolabus : Pedofilia, abusi su bambino di nove anni a Pisa: arrestato accompagnatore scuolabus. Le Ultime notizie: le indagini sono scattate dopo la denuncia della mamma(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 19:37:00 GMT)

bambino di 7 anni muore schiacciato dal pick up del padre : A Viarigi, questa mattina, un bimbo di sette anni è morto schiacciato dal pick up guidato dal padre. La disgrazia poco dopo le 9 nel cortile di un cascinale della frazione Pergatti. Mentre l'uomo ...

bambino di 8 anni muore investito da scuolabus/ Ultime notizie Padova : autista indagato per omicidio stradale? : Padova, Bambino di 8 anni muore investito da scuolabus. Ultime notizie, la mamma che era con il piccolo ha subito un malore. Il ragazzino avrebbe fatto tutto da solo(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 21:00:00 GMT)

Reggio Emilia - bidello accusato di violenza sessuale : i medici confermano abusi su bambino di 4 anni : Un bidello di un asilo di Reggio Emilia è indagato con l'accusa di aver violentato un bambino di quattro anni nei bagni della scuola. Secondo quanto riporta la stampa locale, l'inchiesta è partita ...

