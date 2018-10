Ikea abbraccia la sharing economy | i mobili saranno anche in affitto

huffingtonpost

(Di martedì 2 ottobre 2018) Case, vestiti, auto, qualunque cosa sia in vendita ormai èin. L'ultima svolta nel mondo dellala detta. L'azienda svedese, spiega il sito svizzero 20 Minuten, sta preparando un'offerta per venire incontro alle esigenze delle fasce meno abbienti la cui vita è in continuo movimento: iin.L'mantiene il riserbo sulla data d'inizio del progetto ma sa già a chi è rivolta: agli studenti, alle generazioni più giovani, ai pendolari e coloro che devono spostarsi spesso. L'azienda ha specificato di aver già pronta una selezione di. Il quotidiano svizzero riporta le parole di un portavoce della multinazionale delo, secondo cui quello che serve a uno studente: "Più che un mobile completo per la televisione, è un tavolo o un divano". Secondo Tilman ...