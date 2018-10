I Topi streaming RaiPlay dove vedere tutti gli episodi dal 2 ottobre

cubemagazine

(Di martedì 2 ottobre 2018) I. Arriva su Rai 3 la nuova fiction in tre puntate scritta, diretta e interpretata da Antonio Albanese, in onda sa sabato 6in prima serata. Inoltre, l’intera stagione della serie sarà disponibile inon demand gratuito sudal 2. Ecco di seguito tutte le informazioni su comein anteprima la fiction. Iglidal 2Dopo aver messogliinsudella fiction La Linea Verticale, la Rai ripropone lo stesso schema anche con la serie comedy I. Questo stile “alla Netflix” di rendere disponibili online tutte le puntate è decisamente moderno e piace specialmente ai più giovani. Per la regia dello stesso Antonio Albanese, sono protagonisti insieme a lui Antonio Albanese, Nicola Rignanese, Lorenza Indovina. SCOPRI IL CAST COMPLETO I ...