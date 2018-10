huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: I sette nonni più iconici della Tv che tutti abbiamo amato - niUINterest : RT @HuffPostItalia: I sette nonni più iconici della Tv che tutti abbiamo amato - HuffPostItalia : I sette nonni più iconici della Tv che tutti abbiamo amato - sleepinthewood : Oggi è la festa dei nonni e io dovrei essere grata per quelli che sono ancora qui con me, e lo sono. Davvero tanto.… -

(Di martedì 2 ottobre 2018) Sam Levenson, giornalista e umorista americano del secolo scorso, diceva che: "I giocattoli più semplici, quelli che anche il bambino più piccolo riesce ad usare, vengono chiamati". Sono l'arco sul quale si reggono le frecce di intere generazioni, le colonne portanti di una famiglia. Ma sono umani, per quanto sembrino entità diverse, per quanto li veneriamo. Nel mondotelevisione,letteratura e del cinema, il loro lato umano è quello che viene mostrato in maniera più netta, quasi sfacciata. Perché bisogna rendere come noi, quelli che ci sembrano, da sempre, dei supereroi.1 Abraham SimpsonBrontolone, burbero, pigro, affetto da demenza senile e da qualunque altra malattia esistente in natura, Abraham Simposn, Abe o nonno Simpson per i fanserie, è tutto quello che un nonno non dovrebbe essere. Il padre di Homer, ...