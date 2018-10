'I miei sogni si sono infranti' - l'ultimo post su facebook : si uccide a 17 anni : Qualche sogno infranto. È l'ultimo messaggio scritto dalla ragazzina di 17 anni sulla sua pagina facebook prima di congedarsi per sempre dal mondo e da una vita che, ormai, sentiva insopportabile. Tre ...

Alex Zanardi nuovo record del mondo nella competizione Iron man : “Nei miei sogni migliori non sarei arrivato a tanto” : I suoi record non si contano, la sua forza nemmeno. A un anno dall’aver stabilito un primato straordinario – cioè essere il primo paratleta a scendere sotto le nove ore nella competizione Iron man – Alex Zanardi è riuscito a migliorare ulteriormente la sua performance: nuovo record mondiale per la categoria disabili e quinto su quasi 3000 atleti normodotati in gara. In un tweet la felicità del campione per il nuovo ...

Ironman a Cervia - per Alex Zanardi un altro record : «Oltre i miei sogni» : Alex Zanardi ha conquistato il record del mondo della categoria disabili all'Ironman di Cervia. La gara mette insieme 3,8 km di nuoto, 180 di bici e 42,2 di corsa: percorso che il campione ha impiegato otto ore, 26 minuti e sei secondi per ...

Giorgio Panariello : "Forse ho perso l'attimo - non avrò mai un figlio. Ma l'idea di famiglia bussa alla porta dei miei sogni" : Comico per mestiere, non è la prima volta che Giorgio Panariello mostra un lato più introspettivo e sofferente. In un'intervista rilasciata al settimanale Vero, parla del suo rimpianto più grande: non avere un figlio. Panariello è zio premuroso di Martina e Matteo, figli degli amici di sempre Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni, ma una famiglia sua non l'ha mai creata, e ora teme sia troppo tardi.Forse lo percepisco ...

Francesca Schiavone annuncia il ritiro : «Dico addio al tennis - ho realizzato i miei sogni» : Francesca Schiavone ha annunciato il suo ritiro. La tennista milanese lascia a 38 anni con una conferenza stampa tenuta agli Us Open: «Avevo due sogni: vincere il Roland Garros ed entrare in top-10. ...

Cristiana Dell’Anna si è sposata : «Così è andato in scena il matrimonio dei miei sogni» : «Se capisci che è quello giusto, aspettare non ha senso». Così ci aveva raccontato Cristiana Dell’Anna, 33 anni, nell’annunciare il matrimonio con Emanuele, pochi mesi dopo il primo incontro. E il primo settembre l’attrice napoletana, un passato a Un posto al sole, un presente da donna di punta di Gomorra (è Patrizia Santoro, donna calcolatrice e senza scrupoli), ha mantenuto la promessa. I due si sono dati appuntamento (stesso ...

Matrimonio Ferragnez : Fedez vestirà Versace - Chiara Ferragni abito da sposa di Dior : «ho l'abito dei miei sogni» : Finalmente hanno svelato i vestiti che indosserano al Matrimonio più atteso dell'anno, quello tra Fedez e Chiara Ferragni, che come ormai tutti sanno si sposeranno il 1° settembre...

Manu Ginobili si ritira : 'Un viaggio oltre i miei sogni' : Roma, 28 ago., askanews, - 28 ago - La star dei San Antonio Spurs, Manu Ginobili, ha confermato il suo ritiro dal basket. Cala il sipario su una carriera di 23 anni segnata da quattro vittorie nelle ...

Hilary Swank : «Ho sposato l’uomo dei miei sogni» : Matrimonio a sorpesa per Hilary Swank, che senza proclami né grandi clamori ha detto «sì» al fidanzato Philip Schneider, produttore conosciuto due anni fa grazie a un appuntamento al buio organizzato dalla moglie dell’amico Misha Collins, Vicki, e da un altro caro amico, Jean, come rivelato dalla stessa attrice a Vogue raccontando le nozze. https://www.instagram.com/p/BmwWfvWgOil/?taken-by=vogueliving_us Il matrimonio, celebrato lo scorso ...

Concorsone Inps - sono un aspirante giornalista. Ma mi sono ritrovato a dimezzare i miei sogni : di Giulio Scarantino Il mio sogno è diventare un giornalista o uno scrittore, eppure qualche giorno fa ero anch’io in fila per il Concorsone dell’ Inps. Si perché noi siamo i giovani dei sogni a metà, quelli che tra un desiderio e l’altro, di mezzo, c’è la famigerata e maledetta concretezza. Così ero anch’io sotto il caldo della Fiera di Roma ad attendere il mio destino insieme agli altri. Nessuna distinzione nel ...