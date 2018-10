I conti che non tornano al ministero di Tria e quelli del Pd

Wacom compie 35 anni : ispira i creativi digitali - anche con sconti - : Per 35 anni questo ci ha reso il produttore leader al mondo per le tavolette interattive con penna» dichiara Faik Karaoglu, Executive Vice President della Creative Business Unit di Wacom. «Siamo ...

Giancarlo Magalli/ continua la faida con Adriana Volpe (Che fuori tempo che fa) : Giancarlo Magalli, storico conduttore de I Fatti Vostri su Rai 2, sarà tra gli ospiti di Fabio Fazio questa sera, lunedì 1 ottobre, a Che fuori tempo che fa su Rai 1.(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 15:25:00 GMT)

Che tempo che fa/ Ospiti e diretta 30 settembre.La telefonata di Carlo conti a Giorgio Panariello : Che tempo che fa, anticipazioni e Ospiti 30 settembre: Fabio Fazio incontra Renzo Piano, Giorgio Panariello, Sabrina Ferilli e Loredana Bertè, tornata con un nuovo album.(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 21:36:00 GMT)

Lecce - strage per il parcheggio : spara ai vicini - 3 morti/ Ultime notizie : Roberto Pappadà e le continue liti : Lecce, spara ai vicini di casa: tre morti. Ultime notizie, la lite per questioni di parcheggio e i rapporti fra le due famiglie erano molto tesi. Ecco cosa è successo(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 15:52:00 GMT)

Stato-mafia - Di Matteo : “Berlusconi anche da Premier continuò a pagare Cosa Nostra (Video) : Stato-mafia, Di Matteo: “Berlusconi anche da Premier continuò a pagare Cosa Nostra Si ritiene da parte dei giudici che Silvio Berlusconi continuò a pagare ingenti somme di denaro a Cosa Nostra palermitana anche dopo essere diventato Presidente del Consiglio”. Lo ha detto il sostituto procuratore nazionale antimafia, Nino Di Matteo, storico magistrato del pool che ha istruito il processo sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia, in un’intervista ...

Antonella Elia : "Spero che Carlo conti si preoccupi della mia situazione sentimentale" : Concorrente dell'ottava edizione di Tale e Quale Show, Antonella Elia ha dichiarato a Nuovo di aver partecipato al celebrity talent essenzialmente per vincere, anche se sotto sotto cova ben altre speranze: Spero che Carlo mi prenda sotto la sua ala protettrice e magari si preoccupi anche del mio stato di zitella perenne. Lui è il conduttore classico, garbato ed elegante. E’ uno di casa ma di alto livello e potrebbe essere perfetto per questa ...

Stato-mafia - Di Matteo a Tg2000 : “Berlusconi anche da Premier continuò a pagare Cosa Nostra” : “Si ritiene da parte dei giudici che Silvio Berlusconi continuò a pagare ingenti somme di denaro a Cosa Nostra palermitana anche dopo essere diventato Presidente del Consiglio”. Lo ha detto il sostituto procuratore nazionale antimafia, Nino Di Matteo, storico magistrato del pool che ha istruito il processo sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia, in un’intervista realizzata da Paolo Borrometi per il Tg2000, il telegiornale di Tv2000, presentando ...

Donatella Versace - che continua a cambiare per non mollare : Donatella Versace è una roccia dura, come la terra in cui è nata, la Calabria. Ombra del fratello, che nei primi anni ’90 l’aveva messa a capo della linea giovanile del marchio, Versus, con l’improvvisa e tragica morte di Gianni si è ritrovata addosso un peso che chiunque avrebbe retto a fatica: improvvisamente era il volto della maison, era lei “Versace”. Una donna minuta, nel privato insicura, già dipendente dalla droga, che ...

La ricchezza informativa dei conti patrimoniali : Il debito pubblico di un paese non dovrebbe essere rapportato solo al Pil, ma anche ad indicatori più coerenti per determinarne la solvibilità come il patrimonio netto del totale dell’economia. Un conto patrimoniale completo non è stato però ancora prodotto ufficialmente in molti paesi europei. di Monica Montella e Franco Mostacci L’attuale sistema dei conti nazionali (Sec2010), pone il conto patrimoniale a completamento della sequenza dei conti ...

Flavio Insinna e Carlo conti ricordano Fabrizio Frizzi a ‘L’Eredità’ : “Chiavi pesanti - cercheremo di meritarle” Guarda il VIDEO : La nuova stagione de L’Eredità riparteil 24 settembre, alle ore 18.45, nel consueto spazio del quiz decennale di Rai1. La L'articolo Flavio Insinna e Carlo Conti ricordano Fabrizio Frizzi a ‘L’Eredità’: “Chiavi pesanti, cercheremo di meritarle” Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

GdS 'Palermo - altro che tris' : festa Brescia - i rosa continuano a sbandare : 'altro che tris'. Questo il titolo scelto dal per aprire la propria pagina sportiva e introdurre la cronaca di Brescia Palermo: i rosa perdono al Rigamonti ed è una prima sconfitta in campionato in cui i rosa pagano a caro prezzo gli errori difensivi, chiudendo la quarta gara consecutiva con almeno ...

Fnsi risponde ai Cinque Stelle : "Se l'Ordine non serve perché Di Maio continua a esservi iscritto?" : Dopo il post sul blog in cui i pentastellati si dicevano pronti ad abolire l'Ordine dei Giornalisti arriva, secca, la replica della Fnsi: "Stiano tranquilli, i neoprofeti del pensiero unico a 5 Stelle. Non saranno i provvedimenti di natura ritorsiva annunciati contro un'intera categoria di professionisti e neppure le liste di proscrizione ai danni di colleghi che vogliono continuare a fare il loro lavoro a cancellare la libertà di stampa ...

La nuova famiglia 'Connessi anche a letto. E continua a comandare l uomo' : Ci droghiamo di aria condizionata e mangiamo a colpi di microonde, conviviamo spesso per convenienza e ci portiamo sistematicamente a letto il web: la fotografia che ci ha scattato il 'Primo rapporto ...

Manchester United - nel 2018 ricavi in crescita ma conti in rosso per…Trump : continua la crescita nei ricavi per il Manchester United, ma sui conti impattano negativamente stipendi e tasse. L'articolo Manchester United, nel 2018 ricavi in crescita ma conti in rosso per…Trump è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.