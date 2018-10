Hockey pista femminile | Europei 2018 | il calendario completo Programma | orari e tv

Hockey su pista - Supercoppa Italiana 2018 : il Lodi batte il Follonica e conquista il primo trofeo stagionale : Il primo trofeo stagionale dell’Hockey su pista reca il marchio dei campioni d’Italia. Il Lodi ha sconfitto 3-1 il Follonica nel match di ritorno della Supercoppa Italiana 2018, sollevando al cielo il trofeo davanti al pubblico del PalaCastellotti, gremito da 1600 spettatori. I detentori dello scudetto hanno prevalso grazie soprattutto alla qualità e all’esperienza di capitan Illuzzi, che ha sbloccato il risultato al 14′, ...

Hockey su pista - Europei Under20 2018 : Spagna cinica - l’Italia si arrende in finale. Non basta la doppietta di Compagno : Il sogno dell’Italia si spezza in finale. Gli azzurri cedono al cospetto della Spagna nell’ultimo atto degli Europei Under20 2018 di Hockey su pista, andati in scena a Viana do Castelo, in Portogallo. La compagine allenata dal ct Massimo Mariotti dimostra anche una volta di disporre di grinta e carattere da vendere, ma finisce per cedere nelle battute conclusive del match, provando invano a riportarsi in contatto con gli avversari ...

Hockey Como in pista Parte il campionato : Con la trasferta di questa sera ad Alleghe , il via alle ore 18, Parte il campionato di Italian Hockey League per il Como. Un torneo difficile, dove tutte le avversarie si sono rafforzate e dove non ...

Hockey su pista - Europei Under20 2018 : Italia in finale! Brividi con la Germania - poi gli azzurrini dilagano. All’ultimo atto c’è la Spagna : Italia in finale ma che paura nell’ultima partita degli Europei Under20 2018 di Hockey su pista. Quella che sembrava ormai una formalità ha rischiato di trasformarsi in una clamorosa beffa per gli azzurrini, che hanno sofferto oltremodo nella prima frazione contro la Germania, vittima sacrificale di turno, e poi hanno dilagato, conquistando la seconda posizione nel girone, valsa l’accesso all’ultimo atto del torneo. Pronti via ...

Hockey su pista - Europei Under20 2018 : l’Italia cede con la Spagna ma rialza la china dopo la grande paura. Una vittoria con la Germania vale la finale : Sospiro di sollievo dopo la grande paura. Battuta d’arresto per l’Italia nel penultimo impegno del girone eliminatorio degli Europei Under20 2018 di Hockey su pista a Viana do Castelo, in Portogallo. dopo la splendida vittoria ieri contro i padroni di casa, che sembrava aver spianato la strada agli azzurrini verso la finale, è arrivata la sconfitta contro la Spagna, che ha imposto nettamente la sua supremazia, portando a casa la ...

Hockey su pista - Europei Under20 2018 : Italia da sballo - Portogallo travolto in casa! Per gli azzurri la finale è più vicina : Italia da sballo agli Europei Under20 2018 di Hockey su pista. Gli azzurrini guidati dal ct Mariotti hanno dominato contro i padroni di casa del Portogallo a Viana do Castelo, infliggendo un pesante 6-2 ai vincitori delle ultime 5 edizioni del torneo e ottenendo una clamorosa rivincita della finale persa in Svizzera nel 2016. A fare la differenza per l’Italia è stato un superbo Davide Nadini, che ha portato in vantaggio gli azzurrini dopo ...

Hockey pista - cambiato il regolamento di gioco : tutte le novità e le modifiche. Tra inferiorità numerica - cartellini e time out : Grandi novità per l’Hockey pista visto che la Federazione Internazionale ha deciso di cambiare il regolamento. Lo scorso 1° settembre sono state varate alcune modifiche sostanziali che sono già entrate in vigore durante gli Europei U17 e che stiamo vedendo agli Europei U20 in corso di svolgimento a Viadana. Il debutto del nuovo regolamento sui campi italiani avverrà il 22 e 29 settembre quando Follonica e Lodi si contenderanno la ...

Hockey su pista - Europei Under20 2018 : Italia sfavillante contro la Svizzera. Un poker di Compagno travolge gli elvetici : Italia sfavillante nella seconda sfida degli Europei Under20 2018 di Hockey su pista, in corso di svolgimento a Viana do Castelo, in Portogallo. Gli azzurrini guidati da coach Massimo Mariotti si sono imposti con un perentorio 11-1 nei confronti della Svizzera, annichilita dal poker di Compagno e dalle doppiette di Galimberti ed Ehimi. Un match a senso unico è andato in scena davanti al pubblico lusitano, che ha assistito all’assolo ...