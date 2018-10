Hitman 2 | pubblicato il nuovo video I ferri del mestiere

Hitman 2 : pubblicato il trailer 'Welcome to the Jungle' : Warner Bros. Interactive Entertainment e IO Interactive hanno lanciato un nuovo trailer per Hitman 2, riporta Gematsu.Il filmato si intitola "Welcome to the Jungle" e ci permette di avere un'assaggio riguardo la nuova ambientazione colombiana de gioco. Riportando Warner Bros:Read more…