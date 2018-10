Harry Potter | diffuso in Rete il trailer di un nuovo videogioco basato sulla saga | fan in

Fonti di Eurogamer.net confermano : il gioco di Harry Potter è realta ed è attualmente in sviluppo : Questa mattina vi abbiamo parlato dell'incredibile leak di un video che mostrava in azione quello che aveva tutto l'aspetto di essere un videogioco ispirato alla saga di Harry Potter, dai toni molto più maturi rispetto a tutte le trasposizioni del franchise prodotte fino a questo momento.I colleghi di Eurogamer.net hanno contattato alcune Fonti che sarebbero vicine al progetto e ricevuto conferma dell'esistenza dello stesso, che sarebbe ...

La saga di Harry Potter condensata in 70 minuti - ecco Potted Potter - lo show semiserio e non autorizzato per tutti : Si preannuncia un caso curioso questo Potted Potter che, dopo un intervallo a rischio oblio, riporta alla ribalta il celebre maghetto di J. K. Rowling , anche se in una combinazione più comica che ...

Spunta in Rete un videogioco inedito di Harry Potter : La comunità dei fan di Harry Potter è ufficialmente in fermento. Qualche ora fa un utente di Reddit ha pubblicato un video che ritrae alcune fasi di gioco di un titolo ambientato nell’universo creato da J.K. Rowling, una produzione che non era ancora stata annunciata ufficialmente ma che sembra essere a uno stadio di sviluppo avanzato. Le immagini del gioco sono state catturate puntando un telefono o un altro dispositivo del genere allo ...

Benedetta non ci vede - ma sui pattini vola come Harry Potter e meraviglia tutti : "Noi genitori continuiamo a informarci su eventuali cure, anche se non so come potrebbe reagire se a 18 anni riacquistasse, per ipotesi, la vista. Non è facile, spesso sdrammatizziamo per non piangerci addosso perché non serve, Benedetta fa la sua vita come i suoi coetanei e ci insegna che ogni giorno, anche se al buio, è bellissimo."Continua a leggere

L'universo di Harry Potter prende vita in un incredibile video leak? : Sin dalla pubblicazione di Batman: Arkham Knight i tanti fan di Rocksteady hanno iniziato a domandarsi quale potesse essere il prossimo passo della software house. Nelle ultime settimane si è tornato a parlare del futuro dello studio ma per il momento continuano a latitare dei dettagli anche vagamente concreti.Le possibilità più ricorrenti negli ultimi mesi sono state un gioco dedicato alla Justice League, a Superman o alla Suicide Squad ma un ...

Il trailer di Animali Fantastici 2 : tornano due personaggi di Harry Potter - VIDEO : ... i crimini di Grindelwald e a far impazzire i fan della saga creata dall'autrice di Harry Potter è la comparsa di due personaggi già noti al mondo della Rowling. Si tratta di Toby Regbo e Jamie ...

Il trailer di Animali Fantastici 2 : tornano due personaggi di Harry Potter - VIDEO : ... i crimini di Grindelwald e a far impazzire i fan della saga creata dall'autrice di Harry Potter è la comparsa di due personaggi già noti al mondo della Rowling. Si tratta di Toby Regbo e Jamie ...

Londra - un autunno a tema Harry Potter : ... perché i biglietti andranno a ruba, considerando la fama che ha riscosso la saga negli anni, coinvolgendo grandi e piccini di tutto il mondo. Chi non dovesse riuscire ad acquistare i biglietti per ...

Harry Potter E LA PIETRA FILOSOFALE/ Non va in onda : la scelta di Mediaset (oggi - 19 settembre 2018) : HARRY POTTER e la PIETRA FILOSOFALE, il film in onda su Italia 1 oggi, mercoledì 19 settembre 2018. Nel cast: Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 21:12:00 GMT)

Harry Potter E LA PIETRA FILOSOFALE/ Su Italia 1 il film con Daniel Radcliffe (oggi - 19 settembre 2018) : HARRY POTTER e la PIETRA FILOSOFALE, il film in onda su Italia 1 oggi, mercoledì 19 settembre 2018. Nel cast: Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 09:53:00 GMT)

Harry Potter e la Pietra Filosofale film stasera in tv : cast - trama - curiosità - streaming : Harry Potter e la Pietra Filosofale è il film in onda stasera in tv mercoledì 19 settembre 2018 in prima serata su Italia 1. Diretta da Chris Columbus, la pellicola ha come protagonisti Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson. Completano il cast Richard Harris, Maggie Smith, Alan Rickman e Tom Felton. L’intera saga cinematografica andrà in onda nei mercoledì sera di settembre e ottobre 2018. Di seguito ecco scheda, cast, trama, ...

Incredibile gaffe di Giulia De Lellis - la web influencer scambia Ed Sheeran per ‘Ron’ di Harry Potter : Uno scambio d’identità clamoroso per Giulia De Lellis, che commette un’altra gravissima gaffe in pubblico: ‘Ron’ di Harry Potter diventa Ed Sheeran Dopo le gaffe commesse dentro la casa del Grande Fratello Vip 2, Giulia De Lellis a distanza di quasi un anno ci ricasca in pubblico. L’erroraccio geografico sulla ‘capitale dell’Africa’, che per la web influencer è l’Egitto, non ha fermato ...

L'autrice di Harry Potter ha rivelato la 'magia' per evocarla - su Twitter - : whitten , @hwhittenwrites, 5 settembre 2018 Detto fatto, a rispondere alla provocazione della giovane Hannah è stata proprio la scrittrice più famosa del mondo. Sempre un tweet, J.K. Rowling elenca ...

Giulia De Lellis - incredibile gaffe su Instagram : scambia Ed Sheeran per il “Ron” di Harry Potter : Giulia De Lellis ha fatto un’altra gaffe delle sue. Dopo aver mostrato tutte le sue evidenti lacune in materie come storia e geografia durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, ora ha scambiato il cantante Ed Sheeran per Rupert Grint, l’attore della popolare saga di Harry Potter. Giulia, infatti, ha pubblicato un post su Instagram in cui si dice “scioccata che il roscio di Harry Potter” si sia dato alla musica. “Questa ...