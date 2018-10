“Ha cambiato!” Meghan Markle | è bastato un attimo per accorgersene Tutti basiti

caffeinamagazine

: A dieci anni dalla grande crisi che ha cambiato il mondo, cosa abbiamo imparato? A quanto pare, niente. - Linkiesta : A dieci anni dalla grande crisi che ha cambiato il mondo, cosa abbiamo imparato? A quanto pare, niente. - juventusfc : ?? @OfficialAllegri : 'Il @sscnapoli non ha cambiato molto a livello di giocatori, ma di allenatore: si nota già co… - carlosibilia : In 4 mesi Macron ha cambiato idea. Prima definiva 'vomitevole' la politica italiana sui migranti. Poi chiude i port… -

(Di martedì 2 ottobre 2018) Sta regalando una lunghissima serie di ‘scoop’ il lungometraggio dal titolo ‘Queen of the World’ prodotto da HBO. Si tratta di un documentario in due puntate che si propone di raccogliere aneddoti ed episodi che sono sfuggiti ai mass media nel corso degli ultimi decenni, raccogliendo dichiarazioni inedite dai protagonisti, ovvero dagli stessi membri della royal family. La figura della sovrana, come dice il titolo, è centrale, ma non mancheranno i contributi del principe Carlo, dei nipoti William e Harry e persino dell’ultima arrivata,. Grande assente, ma giustificata, Kate Middleton, che all’epoca delle riprese era in congedo di maternità. Grazie alle indiscrezioni che circolano in rete, sappiamo già che ‘Queen of the World’ mostrerà la reazione dialla vista del suo abito da sposa. Ricordate quel magnifico ...