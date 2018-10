Grobbelaar e gli orrori della guerra | ' Quante persone ho ucciso? Non posso dirlo'

Liverpool - l’ex Grobbelaar : “Il calcio mi ha fatto dimenticare gli orrori della guerra” : “Nel corso degli anni sono stato molto fortunato a non cadere in depressione, il calcio mi ha salvato la vita“. L’ex portiere del Liverpool, Bruce Grobbelaar, si è raccontato in una intervista alla Bbc ricordando la brutta esperienza vissuta quando fu costretto a prestare servizio per 11 mesi nell’esercito del suo paese natale, l’attuale Zimbabwe, durante la guerra civile in Rhodesia, ex colonia britannica. ...